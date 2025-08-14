Он также рассказал, какие книги любит читать.

Американский писатель Стивен Кинг, также известный как Король ужасов, поделился с читателями интересными фактами о своей жизни и писательских привычках.

В интервью The Guardian Кинг признался, что продолжает писать свои тексты в обычном Microsoft Word. Иногда он пишет от руки, и только потом печатает это на компьютере. Также писатель рассказал, что тайно подписывает свои книги в книжных магазинах, когда этого никто не видит:

"Если я могу прокрасться внутрь и выскользнуть, то да, делаю это. Последний раз я это делал в книжном магазине недалеко от моего дома в западной части штата Мэн и подписал несколько экземпляров книг "Never Flinch" и "You Like It Darker". Я не очень люблю автограф-сессии, потому что нельзя подписать книги всем".

Поскольку Кинга считают одним из самых плодовитых писателей, его спросили, почему он пишет так много. Он ответил так: "Трудно решить, что делать с теми двумя-тремя дополнительными часами в день между 9:00 и 12:00. Можно смотреть столько игровых шоу по телевизору. Я могу пойти на прогулку, но тогда я все равно думаю о следующем деле".

Также Кинг рассказал, что перестал слушать метал-группу Judas Priest, потому что не смог получить права на использование текста песни "You've Got Another Thing Comin" для своего романа "Остров Дума".

"Поэтому я перешел к Rancid, Nazareth, Anthrax и Metallica. Я не слушаю музыку, когда пишу непосредственно с головы на бумагу. Когда я переписываю, мне нравится слушать клубную музыку, диско или что-то с повторяющимся ритмом, что протекает сквозь мою голову и входит в одно ухо, а выходит другим. Сегодня я слушал LCD Soundsystem. Мне очень нравятся "North American Scum", "Losing My Edge" и "Daft Punk Is Playing at My House", - поделился он.

Писатель говорит, что любит читать британские детективы. Сейчас он отдыхает с "The Ending Writes Itself" Эвелин Кларк, действие которой происходит на шотландском острове, с которого не могут выбраться люди. Также он вспомнил, что однажды ему приснился заброшенный холодильник, полный летающих пиявок. Этот причудливый образ он использовал в своем творчестве.

Впрочем, не все его замыслы доходили до печати. Кинг рассказал о неизданном романе "Каннибалы", действие которого происходило в многоквартирном доме, жители которого не могли выбраться наружу. После около 200 страниц он отложил рукопись, потому что не знал, что с ней делать.

Будущим авторам ужасов Кинг посоветовал не бояться физической работы. По его словам, опыт, полученный на фабрике среди крыс, вдохновил его на написание первого рассказа.

"Любая работа, где надо пачкаться и работать руками, лучше тихого сидения в чистом офисе".

На вопрос, кто бы сыграл его в фильме о собственной жизни, Кинг пошутил, что хотел бы видеть в этой роли привлекательного актера, но "Брэд Питт вряд ли согласился бы". Среди более реалистичных кандидатов он назвал Кристофера Ллойда и Кайла Маклахлана.

Творчество Стивена Кинга

Кинг - автор более 60 романов и около 200 рассказов, значительная часть которых была экранизирована. Самые известные произведения: "Сияние" (The Shining), "Оно" (It), "Кладбище домашних животных" (Pet Sematary), "Мизери" (Misery), "Темная башня" (The Dark Tower), "Зеленая миля" (The Green Mile) и "Побег из Шоушенка" (The Shawshank Redemption).

Автор сочетает элементы ужасов, фантастики, триллера и драмы, часто размещая события в вымышленном городке Дерри или Касл-Рок в штате Мэн. Его проза отличается вниманием к психологии персонажей, бытовыми деталями и напряженной атмосферой.

Писатель получил множество литературных премий, в частности Bram Stoker Award, World Fantasy Award и National Book Award за вклад в литературу. Его называют одним из самых влиятельных авторов современности в жанре хоррора.

Женат на писательнице Табите Кинг. Имеет троих детей, двое из которых - Джо Гилл и Оуэн Кинг - также стали известными писателями.

