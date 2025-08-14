Он основан на романе "Count My Lies".

Стриминговый сервис Hulu официально дал зеленый свет сериалу "Count My Lies", в котором главные роли исполнят Линдси Лохан и Шейлин Вудли ("Дивергент", "Виноваты звезды", "Большая маленькая ложь").

Как передает Variety, обе актрисы также выступают исполнительными продюсерами вместе с шоураннерами "This Is Us" Айзеком Аптейкером и Элизабет Бергер. Сценарий нового сериала основан на одноименном романе писательницы Софи Става.

По сюжету, героиня Вудли - патологическая лгунья Слоан Керруэй - устраивается няней к харизматичной паре Вайолет (Лохан) и Джею Локхарту. На первый взгляд, это ее работа мечты, но на самом деле она оказывается в центре опасных секретов, готовых взорваться с катастрофическими последствиями.

Сериал станет первой главной телевизионной ролью Лохан в ее карьере. Звезда известна по фильмам "Ловушка для родителей", "Дрянные девчонки" и "Звезда сцены".

Возвращение Линдси Лохан

Как известно, после громкой популярности в 2000-х актриса пережила период личных и профессиональных трудностей, включая скандалы и паузу в актерской карьере.

Однако последние несколько лет стали для Лохан своеобразным камбэком: Netflix-ленты с ее участием снова вернули ее в центр внимания, а участие в высокопрофильном сериале от Hulu закрепляет этот успешный ренессанс.

Актриса снова появилась на большом экране в "Freakier Friday" - продолжении культового "Чумовая пятница" 2003 года, а также в нескольких проектах Netflix, среди которых "Незабываемое Рождество", "Ирландское желание" и "Наша маленькая тайна".

