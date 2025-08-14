Период, начинающийся 18 августа, станет важным этапом для тех, кто готов принять свои эмоции и сделать шаг к гармонии в отношениях.

После сложных моментов в любовной сфере пять знаков Зодиака заметят ощутимый прогресс уже к 24 августа 2025 года. Главную роль сыграет Луна - символ внутренней честности и чувств. Она поможет глубже понять себя и партнера. Как пишет YourTango, ключевым событием станет новолуние в Деве 24 августа - первое из двух в этом году. Второе совпадет с солнечным затмением 21 сентября. Все, что вы начнете в конце августа, будет иметь долгосрочное значение, поэтому не гонитесь за идеалом - в любви важнее быть искренним.

Стрелец

Для вас, Стрельцы, наступает новая глава в личной жизни. Уже 18 августа Луна в Близнецах и Солнце во Льве создадут атмосферу перемен. Возможны новые знакомства, возвращение старых чувств или примирение с близким человеком. Главный совет - слушать сердце, а не разум. Не торопитесь искать ответы, дайте себе время прочувствовать все, что происходит. Ваша искренность и готовность быть открытым помогут встретить перемены с радостью.

Козерог

Козероги, в середине недели вас ждет эмоциональный прорыв. 20 августа Луна соединится с Венерой в Раке, а это значит, что на первый план выйдут чувства и близость. Даже Юпитер добавит в этот день немного удачи в личной сфере. Ваша задача - развивать эмоциональный интеллект. Начните с простого: каждый день фиксируйте три эмоции, которые испытываете. Это поможет лучше понимать себя и укрепить отношения.

Водолей

Водолеи, 21 августа Луна и Меркурий во Льве подарят шанс сказать все, что накопилось. У многих из вас есть привычка думать, что партнер "и так все понимает", но именно откровенный разговор поможет наладить взаимопонимание. Не бойтесь лишних слов - в отношениях их не бывает. Используйте энергию дня, чтобы укрепить доверие и разрядить напряженность.

Телец

Тельцы, с началом сезона Девы 22 августа вы почувствуете, что готовы к ясности в любви. Новолуние 24 августа задаст тон для серьезных шагов - будь то начало новых отношений или укрепление существующих. Даже если недавно пережили разрыв, сейчас важно верить в любовь и быть открытыми новым возможностям. Этот период поможет привлечь гармоничные отношения и избавиться от лишних сомнений.

Рыбы

Рыбы, готовьтесь к важным переменам. Первое новолуние в Деве 24 августа откроет новую страницу в личной жизни, а второе - 21 сентября - принесет масштабные изменения. Возможно появление нового человека или неожиданный поворот в текущих отношениях. Принимайте все, что приходит, и дайте себе время осознать перемены.

