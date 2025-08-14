Олег Давыгора

Госсекретарь США Марко Рубио признал необходимость обсуждения гарантий безопасности в ходе переговоров о прекращении огня.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что американский лидер Дональд Трамп продемонстрировал европейским лидерам готовность предоставить гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет Sky News.

Макрон также рассказал, что Трамп однозначно исключил вступление Киева в НАТО, что является ключевым камнем преткновения в любом мирном соглашении с Россией.

"Чтобы достичь мира, я думаю, мы все понимаем, что необходимо будет провести переговоры о гарантиях безопасности. Необходимо будет провести переговоры о территориальных спорах и претензиях", - сказал он.

По его словам, все эти вопросы "будут частью комплексного решения".

"Но я думаю, что президент (Трамп) надеется добиться прекращения боевых действий, чтобы эти переговоры могли состояться", - добавил Рубио, пишет Telegraph.

Госсекретарь США заявил о необходимости обсуждения "территориальных споров и претензий".

Гарантии безопасности для Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подробно обсудил возможные гарантии безопасности во время встречи с британским лидером Киром Стармером.

Макрон заявил, что любые возможные территориальные уступки Украины должны быть напрямую связаны с гарантиями безопасности. По его словам, президент США Дональд Трамп четко выразил позицию, что НАТО не должно быть их частью, потому что это важный аргумент для России.

