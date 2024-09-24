Катерина Шварц

Высокое кровяное давление является распространенной проблемой среди взрослых.

Высокое кровяное давление (гипертония) может потребовать внесения больших изменений в жизнь, и один из самых простых способов двигаться в правильном направлении - это полезный для сердца завтрак. Консультант по фитнесу и питанию в Fortune, доктор Крис Мор рассказал, что лучше всего есть на завтрак каждое утро, чтобы контролировать артериальное давление, пишет Health Digest.

"Высокое кровяное давление является распространенной проблемой среди взрослых. По данным Американской кардиологической ассоциации, примерно у половины взрослых в США высокое кровяное давление, и многие из этих людей даже не осознают этого. Это проблема, потому что высокое кровяное давление, если его не лечить, может вызвать сердечный приступ, инсульт и даже заболевание почек или сексуальную дисфункцию", - говорится в публикации.

Завтрак №1 для тех, у кого высокое кровяное давление

По словам доктора, отличным выбором для завтрака при гипертонии может быть овсянка.

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"Старомодные овсяные хлопья полны клетчатки, которая помогает снизить уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца. Они могут помочь контролировать уровень сахара в крови и надолго сохранять сытость. Приготовьте их с молоком для дополнительного белка и более сливочного вкуса", - посоветовал Мор.

Он отметил, что в овсянку также можно добавить ягоды.

"Ягоды богаты антиоксидантами и клетчаткой, а также калием, который является недопотребляемым питательным веществом и играет ключевую роль в регулировании артериального давления", - объяснил доктор.

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Кроме того, стоит добавить орехи или семена, добавил специалист:

"Орехи и семена обеспечивают полезные жиры, которые помогают снизить артериальное давление и уменьшить воспаление. Они также добавляют клетчатку и белок, которые могут помочь поддерживать более здоровый вес тела и общее здоровье сердца".

Напомним, ранее УНИАН назвал орехи №1 для улучшения уровня сахара в крови.

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