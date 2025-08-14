Ее семья переехала в Америку много лет назад.

Сегодня, 14 августа, свой 42-й день рождения отмечает Мила Кунис - голливудская актриса украинского происхождения, известная ролями в фильмах "Черный лебедь", "Секс по дружбе" и "Третий лишний".

Милена Марковна Кунис родилась в 1983 году в Черновцах в еврейской семье. Когда ей было семь лет, вместе с родителями переехала в США. Отец Марков был инженером-механиком, после переезда в США работал таксистом. А мать, Эльвира Кунис, учительница физики, которая в Америке сменила профессию и стала фармацевтом. Также Мила имеет старшего брата Майкла.

Ее актерская карьера началась с эпизодических ролей в телесериалах, но настоящий прорыв произошел, когда она получила роль Джеки Беркхарт в "Шоу 70-х". Позже Кунис получила мировое признание благодаря драме "Черный лебедь" (2010), которая принесла ей премию Saturn и номинацию на Золотой глобус. Кроме кино, она также известна как голос Мег Гриффин в культовом мультсериале "Гриффины".

Видео дня

Она замужем за актером Эштоном Кутчером, у них двое детей: Вает Изабелла Кутчер и Дмитрий Портвуд Кутчер. Мила сохраняет тесную связь с родителями и братом, которые живут неподалеку в Калифорнии.

Война в Украине

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Мила и ее муж запустили благотворительную кампанию по сбору средств для украинцев, пострадавших от войны.

Им удалось собрать более 35 миллионов долларов на гуманитарную помощь, в частности для организации Flexport (доставка гуманитарных грузов) и Airbnb.org (обеспечение жильем беженцев).

За свою деятельность Кунис получила награду People's Choice Award в категории "Лучший герой года", а Time включил ее в список 100 самых влиятельных людей мира 2022 года.

Ранее она оказалась в центре критики после интервью Harper's Bazaar, в котором назвала борщ "русским супом из свеклы". Далее она продолжила: "...мы живем во время, когда я уже не знаю, как себя называть".

Вас также могут заинтересовать новости: