Первый показ состоялся на фестивале зрительского кино Миколайчук OPEN.

21 августа, ко Дню независимости Украины, в широкий прокат выйдет приключенческий исторический экшн "Троє". Представлен финальный трейлер ленты.

Сюжет является вымышленным, однако основывается на реальных событиях, происходивших в Украине в 1917-1921 годах. В частности, один из родственников продюсера фильма, военнослужащего Игоря Савиченко, возглавлял отряд численностью около 1200 анархистов. Съемки проходили на знаковых украинских локациях, которые сохранили свой аутентичный исторический облик: Староконстантинов, который впоследствии стал важной крепостью великой войны, окутанная легендами Лысая Гора и Самчики с их колоритным дворцом:

"Лента начинается с засады, которую устроили двое махновских разбойников. Они нападают на красноармейский конвой, который вез немалую сумму денег, но ограбление идет не по плану. Вместе с деньгами герои забирают пленного командира панцирника. Назад пути нет и ТРОЕ разных мужчин, которые чудом спаслись от смерти, из непримиримых врагов становятся побратимами в борьбе против красной чумы".

При создании фильма команда вдохновлялась культовыми приключенческими боевиками и вестернами, стремясь совместить лучшие черты обоих жанров. К съемкам задействовали более 30 лошадей, десяток различных повозок, а также историческое оружие - частично предоставленное Одесской киностудией, частично изготовленное специально для проекта.

В ленте снялись звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Роман Ясиновский, Евгений Поднебесный, Артемий Егоров ("Потяг у 31 грудня"), Алина Коваленко ("Потяг у 31 грудня", "Захар Беркут") и Сергей Кияшко ("Перші ластівки").

Музыкальное сопровождение к фильму создал Никита Моисеев, известный по работам над "Нашими котиками", "Тм - космос", "Дім за склом" и другими проектами. Главным саундтреком стала песня "Bureviy" группы Latexfauna, вдохновленная атмосферой приключений и стилистикой вестернов.

Как сообщал УНИАН, осенью этого года в украинских кинотеатрах выйдет документальная лента "Друге дихання" режиссера Марии Кондаковой, которая посвящена историям украинских ветеранов войны.

