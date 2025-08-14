Эти истребители способны нести более 22 ракет класса "воздух-воздух".

Истребитель Boeing F-15EX Eagle II может нести более 13 000 кг вооружения, что делает его самым тяжеловооружённым истребителем в мире. Это дает F-15EX возможность выполнять различные боевые задачи, от воздушных боев до атак наземных целей.

Как пишет wionews.com, благодаря усовершенствованным держателям ракет AMBER, истребитель F-15EX может одновременно нести до 22 ракет класса "воздух-воздух". Среди них — AIM-9X Sidewinder для ближнего боя и AIM-120 AMRAAM для дальних целей. Такое большое количество позволяет самолету одновременно защищаться от множества целей, обеспечивая значительное превосходство в воздухе.

Кроме того, для ударов по наземным целям F-15EX может использовать зенитные управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" (JASSM) AGM-158. Эта ракета позволяет самолёту точно поражать удалённые цели, не пролетая над опасными зонами.

Видео дня

Самолёт также может нести комбинированные управляемые бомбы, такие как GBU-31 и GBU-38 JDAM, а также бомбы малого диаметра GBU-39. Одна боевая нагрузка может включать до 16 бомб GBU-39. Эти бомбы управляются со спутников для максимальной точности, что позволяет пилотам поражать цели с гораздо меньшим риском промаха.

Одной из самых передовых особенностей F-15EX является его способность нести гиперзвуковые ракеты, такие как AGM-183 ARRW. Эти ракеты летят со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, и их очень сложно остановить. Компания Boeing сообщила, что F-15EX может нести гиперзвуковые ракеты длиной до 6 метров.

При этом F-15EX может переключаться между боевыми действиями "воздух-воздух" и "воздух-земля" в рамках одной миссии. Его гибкая система вооружения позволяет ему одновременно бороться с вражескими самолётами, защищаться от беспилотников и наносить удары по наземным целям.

Стоимость одного самолёта составляет около 95 миллионов долларов. Самолёт развивает скорость до 2,5 Маха и обладает дальностью полёта более 1900 миль.

Ранее эксперты объясняли, почему F-16 Fighting Falcon стал первым истребителем в мире с цельным бескаркасным куполом кабины и как это инженерное решение изменило боевую авиацию.

Вас также могут заинтересовать новости: