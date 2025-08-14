На борту воздушного шара находилось более 30 пассажиров, когда случилось непоправимое.

В Нидерландах из корзины самого большого воздушного шара страны выпали пять человек, один из них погиб.

Как пишет BILD, вечером 13 августа в нидерландской провинции Фрисландия произошла авария с воздушным шаром, на борту которого находились 34 человека. По данным местных СМИ, пилот уже готовился к приземлению, когда столкнулся с резким изменением погодных условий. В частности, по информации Королевской нидерландской авиационной ассоциации, сильный порыв ветра резко подтолкнул шар вперед, что привело к выпадению из корзины пяти пассажиров.

Представители ассоциации подчеркнули, что пилот имел большой опыт и ранее совершал множество успешных полетов.

Воздушный шар, который взлетел в Яуре, является одним из крупнейших в Нидерландах, и допущен к эксплуатации в 2023 году. При падении он несколько раз ударился корзиной о землю, о чем свидетельствуют следы на траве. Один из пассажиров погиб, несмотря на попытки врачей его реанимировать. Личность жертвы устанавливается.

По данным местного издания Leeuwarder Courant, не менее пяти человек получили травмы, двое из них — в тяжелом состоянии. На место происшествия были отправлены два вертолета скорой помощи. Все пострадавшие доставлены в больницы. Причины инцидента выясняет авиационная полиция Нидерландов.

