Он не раскрыл новых деталей об аварии.

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин, который покинул страну из-за антивоенной позиции, появился перед подписчиками с гипсом.

Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографии из второго по величине и значению города Латвии - Даугавпилса. Как известно, летом он начал концертный тур по разным городам страны - 12 августа состоялось выступление в культурном, образовательном и промышленном центре Латгалии:

"Завершился мой летний тур по городам Латвии - девять концертов в семи городах, около 13 тысяч зрителей, гора цветов, море смеха и невероятный заряд энергии для меня на целый год! Спасибо, Латвия".

Напомним, ранее появились слухи о том, что телеведущий попал в дорожно-транспортное происшествие, когда ехал на велосипеде в Юрмале. Впоследствии Галкин сам подтвердил аварию. По его словам, он врезался в машину, водитель которой нарушил правила дорожного движения.

Позиция Галкина по войне

В начале полномасштабной войны российский юморист публично осудил действия своей страны, заявив, что война - это трагедия, которая не имеет оправдания. Он неоднократно выступал против насилия и пропаганды, призывая к миру и прекращению агрессии.

Он покинул Россию вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми, переехав в Израиль, а впоследствии проводил благотворительные гастроли в разных странах, в том числе в Европе и Израиле, собирая средства на поддержку украинских беженцев и гуманитарных проектов.

Из-за своей позиции Галкин стал объектом преследований в России: его обвинили в "дискредитации Вооруженных сил РФ", признали "иноагентом" и заблокировали его концерты.

