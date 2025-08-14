Как пишет издание, саммит тет-а-тет на территории США стал не единственной важной победой российского диктатора.

Переговоры между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом еще не начались, однако уже меняется пересмотр глобального порядка безопасности, ведь оба лидера возрождают систему великих держав, в которой именно они принимают решения, пишет The Washington Post.

"Путин подготовил почву на прошлой неделе после встречи с посланником Трампа Стивом Уиткоффом, когда он отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским до выполнения определенных условий, которые, по его словам, остаются "далекими". Трамп согласился и отклонил участие Зеленского, даже несмотря на то, что будущее его страны - и ее 40 миллионов граждан - висит на волоске", - говорится в материале.

В издании подчеркнули, что саммит тет-а-тет на территории США стал не единственной важной победой Путина. Такая встреча пока отвлекла угрозу от Трампа ввести жесткие санкции против российской нефти и отклонила призывы президента США к прекращению огня.

"В понедельник Трамп снова обвинил Зеленского в войне - повторяя слова Путина - хотя в среду во время видеоконференции с Зеленским и европейскими лидерами Трамп казался более примирительным", - акцентируют в публикации.

В WP добавляют, что встреча на Аляске свидетельствует о давней цели Путина, а именно восстановить Россию, как одну из немногих мировых держав с законными сферами влияния, а также реализует его тактическую цель - провести личную встречу, чтобы завоевать расположение Трампа и манипулировать им.

В то же время бывший высокопоставленный чиновник Кремля на условиях анонимности заявил, что саммит на Аляске является "золотой возможностью" для Путина.

"И, конечно, визит в США является огромной победой", - подчеркнул он.

Другой собеседник издания, который имеет тесные связи с Кремлем, отметил, что саммит на Аляске является "реальной возможностью положить конец этому" и что встреча была организована, чтобы "успокоить российскую элиту, для которой эта война является позором и которая хочет, чтобы все вернулось к нормальному состоянию".

В свою очередь аналитики говорят, что РФ также хочет обвинить Украину в том, что Трамп до сих пор не смог закончить войну, надеясь, что администрация президента США может прекратить разведывательную поддержку для Киева.

"Учитывая последние успехи России на поле боя, Путин уверен, что победа уже близко, считают российские аналитики, и он не склонен к компромиссам, несмотря на огромные потери России. Центр стратегических и международных исследований оценивает, что количество погибших и раненых россиян в течение лета достигнет 1 миллиона", - подчеркивают в WP.

Однако бывший высокопоставленный чиновник Кремля объяснил, что Путин больше не занимается человеческими потерями войны и является "очень толстокожим".

"Он как черепаха. Это его больше не касается", - сказал чиновник.

По словам чиновника, большинство людей в Кремле выступают против войны, однако боятся сказать об этом Путину.

"Все боятся Путина. Люди не хотят говорить о компромиссе, потому что всем нужно показывать, что они патриоты", - отметил собеседник.

Также чиновник высказался о саммите:

"Я не питаю больших надежд. ... Они или выдвинут Украине ультиматум, или уйдут, достигнув очень мало".

Саммит на Аляске - последние новости

Ранее в Axios назвали три возможных результата встречи на Аляске. По словам одного из американских чиновников, Трамп "настроен серьезнее, чем когда-либо, и предельно прямолинейно", и хочет показать это всему миру.

"Теперь ответственность лежит на Путине: согласиться на прекращение огня или продемонстрировать реальные действия, иначе будут серьезные последствия. Путин должен продемонстрировать очень позитивные действия", - отметил он.

В то же время помощник российского диктатора Юрий Ушаков озвучил детали встречи Трампа и Путина на Аляске. По его словам, встреча политиков начнется 15 августа в 22:30 по киевскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.

В Кремле отметили, что главной темой встречи Путина и Трампа станет "украинское урегулирование", однако лидеры обсудят также и двусторонние отношения.

