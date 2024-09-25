Диетолог разобрал несколько интересных моментов, которые касаются употребления яиц и того, можно ли с их помощью похудеть.

Яйца являются любимым завтраком для многих людей. Иногда можно задуматься — можно ли с помощью яиц сбросить вес, если употреблять их каждый день. Всем известно, что яйца богаты белком, который может способствовать поддержанию здорового веса.

Но как их включить в сбалансированный рацион и сколько яиц можно есть ежедневно, описала сертифицированный диетолог Натали Риццо для EatingWell с подтверждением магистра наук Карен Ансель.

Помогают ли яйца сбросить вес?

Для потери веса необходим дефицит калорий, но это не единственный фактор, который имеет значение. Употребление большего количества белка и клетчатки, физические упражнения, регулярное питание в течение дня и умение замедляться, чтобы насладиться приемом пищи, — все это играет роль в процессе похудения. В конечном счете, потеря веса редко сводится к чему-то одному, например, к употреблению определенной пищи.

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Добавление яиц в ваш рацион без каких-либо других изменений в образе жизни не приведет к потере веса. Однако включение яиц в здоровый рацион может поддержать ваши цели по снижению веса.

Например, исследование Дженнифера Б. Кио и Питера М. Клифтона "Потребление энергии и реакции насыщения на яйца в качестве завтрака у людей с избыточным весом и ожирением" показывает, что употребление яиц вместо злаков на завтрак увеличивает чувство насыщения после еды, то есть яйца сохраняют ощущение сытости дольше, помогая есть меньше в течение дня. Это происходит, потому что белок в яйцах долго переваривается, что может дольше поддерживать сытость по сравнению с быстро усваиваемыми углеводами.

Почему яйца полезны для похудения?

Хотя употребление яиц само по себе не является гарантией похудения, добавление их в ваш рацион может помочь. Вот несколько причин, почему яйца могут способствовать поддержанию здорового веса:

Высокое содержание белка. Одно крупное яйцо содержит 6 граммов белка. Однако исследование "Влияние потребления цельных яиц на вес и состав тела взрослых" показывает, что употребление яиц может помочь в снижении веса, но только в сочетании с диетой с ограничением калорий

Одно крупное яйцо содержит 6 граммов белка. Однако исследование "Влияние потребления цельных яиц на вес и состав тела взрослых" показывает, что употребление яиц может помочь в снижении веса, но только в сочетании с диетой с ограничением калорий Низкое содержание калорий. Яйца не только являются качественным источником белка, но источником низкого количества калорий — всего 70 ккал (ед.).

Яйца не только являются качественным источником белка, но источником низкого количества калорий — всего 70 ккал (ед.). Доступность и удобство. Хотя цены на яйца растут, они все еще остаются одним из самых дешевых источников белка на полках магазинов и доступны почти в любом супермаркете.

Получается, что яйца — удобный, доступный, универсальный и легкий в приготовлении продукт. Белок хоть и помогает вам оставаться сытым, потеря веса может быть успешной только, если вы измените рацион и образ жизни в целом.

Другие советы о яйцах

Ранее УНИАН сообщал, какие яйца нельзя покупать в магазине. Всего есть несколько категорий яиц, которые делят и по сроку хранения, и по массе. Поэтому нужно в них разбираться.

Кроме того, стоит разбираться и в том, как узнать, что яйцо испортилось. Всего 5 простых признаков подскажут, когда яйца лучше утилизировать.

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