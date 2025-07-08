Вы могли и не догадываться, что рассол можно использовать в этом направлении, однако это так.

Если вы обожаете солёные огурцы, то наверняка ищете любой повод добавить их к своему приему пищи. Но не сбрасывайте со счетов и рассол. Он может пригодиться в гораздо большем количестве случаев, чем вы думаете. Этот пикантный, солоновато-кисловатый вкус, который мы так любим в огурцах, способен обогатить всё: от мартини с огуречным рассолом до заправок для салата, пишет Tasting Table.

Издание взяло комментарий у шеф-повара Билли Паризи, владельца Parisi's Italian Kitchen в Краун-Пойнт. И он порекомендовал добавлять огуречный рассол в тесто для хлеба...

По его словам, "добавление огуречного рассола помогает внести в тесто естественные соли, немного сахаров и сделать мякиш более нежным благодаря уксусу". К примеру, если прочитать состав на бутылке маринованных огурцов Claussen, то можно узнать, что рассол, конкретно в этом случае, содержит уксус, соль, немного сахара (из кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы), специи и травы.

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Эта "триада" — сладкое, солёное и кислое — не только придаёт хлебу характерный огуречный вкус, но и делает мякиш более воздушным и лёгким: уксус подавляет формирование глютена. Это делает тесто более эластичным, с ним легче работать, а структура готового хлеба — мягче. Шеф Паризи советует добавлять рассол в "несладкие виды хлеба, такие как заквасочный, ржаной, белый, буханки и др.". Рассольная кислинка усиливает природную кислотность ржаного или заквасочного хлеба и гармонирует с дрожжевым вкусом белого или хрустящего деревенского хлеба.

Ещё советы по хлебу с рассолом от шефа Паризи

Шеф Паризи объясняет, как правильно включить рассол в рецепт хлеба. По его словам, его можно использовать как основную жидкость в рецепте, или достаточно будет, если он составит хотя бы 30% от общего объёма жидкости.

Добавляйте его в тесто в тот же момент, когда обычно добавляете воду или молоко — просто не смешивайте с молоком, потому что рассол, скорее всего, свернёт его.

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