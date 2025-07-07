У экспертов по безопасности пищевых продуктов есть четкий ответ.

Вопрос о том, можно ли хранить яйца в холодильнике, породил бесчисленное количество статей и различных видеороликов в интернете — и, что самое интересное, немало путаницы между континентами.

Европейцы, к примеру, считают, что яйца не обязательно класть в холодильник, тогда как американцы видят в этом большой риск подцепить сальмонеллу, пишет Popular Science. Так кто же прав и что говорит наука?

Основы строения яичной скорлупы

Когда курица сносит яйцо, оно покрыто естественным защитным слоем — кутикулой. Эта тонкая плёнка, которая в основном состоит из гликопротеинов, а также незначительного количества углеводов и жиров. Её задача — служить первой линией защиты яйца, препятствуя проникновению бактерий через скорлупу. Толщина кутикулы зависит от возраста и породы курицы.

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Мытьё разрушает кутикулу

В 1970-х годах опасения по поводу пищевых инфекций привели к тому, что в США мытьё яиц стало стандартной практикой. Этот подход прижился также в Канаде, Японии и Скандинавии — но не в большинстве стран Европы.

Мытьё яиц перед использованием помогает снизить риск попадания фекалий или загрязнённой почвы с поверхности скорлупы в пищу, объясняет Брайан Куок Ле, доктор наук в области пищевых технологий.

Но у этого метода есть и обратная сторона: мытьё удаляет кутикулу скорлупы. Без кутикулы яйцо становится уязвимым для проникновения бактерий — и его необходимо хранить в холодильнике, чтобы замедлить рост микроорганизмов.

Безопасно ли хранить немытые яйца вне холодильника

Теоретически, немытые яйца можно хранить вне холодильника в течение нескольких недель без риска заражения, говорит Ле. Однако есть нюанс, ведь кутикула может быть повреждена — даже если внешне этого не видно. Если защитный слой нарушен, такие бактерии, как сальмонелла, могут проникнуть внутрь.

Дина Джонс, доктор наук в области птицеводства и руководитель Национального центра исследований птицеводства США, рекомендует хранить яйца в холодильнике — независимо от того, мытые они или нет.

"Сальмонелла и другие патогены плохо развиваются при температуре ниже +7°C", — поясняет она. Холодное хранение значительно снижает риски для пищевой безопасности. Это соответствует официальным рекомендациям Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), которое советует хранить яйца в оригинальной упаковке в чистом холодильнике при температуре +4°C или ниже.

Влияет ли холодильник на качество яиц

Некоторые опасаются, что хранение в холодильнике ухудшает качество яиц. Но научные данные говорят об обратном. Джонс и её коллеги провели исследование, оценивая, как меняется качество яиц при различных условиях хранения. Выяснилось, что холодильник как раз помогает сохранить их свежесть.

"Через 15 недель хранения в холодильнике яйца имели лучшие показатели качества желтка, чем яйца, хранившиеся при комнатной температуре менее суток", — подчеркивает она.

Что касается вареных яиц, то FDA рекомендует употреблять в пищу варёные яйца (в скорлупе или очищенные) в течение 1 недели после приготовления. Блюда с яйцами следует хранить в холодильнике и съедать в течение 3–4 дней.

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