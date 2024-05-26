Они отметили, что главное - это осознание того, что постоянное счастье на самом деле не является целью.

Существует распространенное непонимание счастья. Это часто мешает людям по-настоящему испытывать регулярную ежедневную радость.

Недоразумение, о котором идет речь: счастье - это конечная цель или то, чего мы не можем достичь прямо сейчас. Терапевты объяснили, почему многие из нас считают счастье конечной целью, пишет Huffpost.

По словам терапевта Хейли Эванс, которая специализируется на травмах, эта точка зрения частично коренится в культурных и социальных нормах.

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"Людей учат, что работа и отдых должны быть разделены, и часто мы вообще не отдаем приоритет отдыху", - сказала Эванс и добавила, что многие из нас живут "ради выходных", увековечивая идею о том, что счастье - это то, к чему нужно стремиться, "или что-то, что нужно отложить на потом".

Благодаря такому мышлению всегда есть что-то, что, по нашему мнению, следует "исправить", прежде чем нам "позволят" быть счастливыми, будь то наши тела, статус отношений или наши должности.

Затем, когда мы доберемся до этой точки, мы можем столкнуться с ошибкой прибытия, иллюзией, что достижение цели приносит длительное счастье. Или мы можем обнаружить, что счастье недолговечно.

Представление об истинном счастье как о чем-то приближающемся, а не о чем-то, что уже у нас под рукой, дает нам надежду. Это помогает нам пережить далеко не идеальные времена. По сути, это самозащита.

"Хроническое откладывание удовольствия усиливает наше желание оцепенеть, когда мы чувствуем себя подавленными или слишком напряженными, чтобы функционировать", - высказала мнение Эванс.

Почему бесполезно думать о счастье как о конечной цели

Во-первых, такой тип мышления заставляет чаще чувствовать себя несчастными. Помимо того, что это лишает нас радостей настоящего момента, это может привести к множеству негативных эмоций.

"В конечном итоге мы становимся более тревожными, более депрессивными и менее удовлетворенными в своей жизни", - отметила Эванс.

По ее словам, в попытке избежать уныния мы можем обратиться к психоактивным веществам или соцсетям, что удерживает нас от "инвестирования времени и энергии в отношения и действия, которые принесут истинное удовлетворение".

Далее, такое мышление может помешать иметь полноценные интимные отношения.

Кроме того, если вы слишком сильно настаиваете на идее счастья и ожидаете совершенства, вам может быть трудно почувствовать, что вы когда-либо достигнете его.

Специалисты отметили, что осознание того, что постоянное счастье не является целью, и позволение себе быть благодарным за небольшие моменты, увеличит воспринимаемую радость.

Лучшие способы почувствовать счастье, по мнению терапевтов

Есть несколько решений, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, которые могут помочь вам по-другому взглянуть на счастье и чувствовать его более регулярно. Они включают:

Осознание того, что счастье может существовать в любой момент.

В трудные времена счастье требует больше работы, но это выполнимо.

"Счастье существует в тот момент, когда мы его испытываем", — сказала Эванс. "Счастье переживается через осознанность… Когда мы осознанны, мы можем настроиться на удовольствие, благодарность, радость - ингредиенты, составляющие "счастье".

Это может включать в себя возможность оценить природу или выразить благодарность за то, что у вас есть работа.

Осознание того, что постоянное счастье на самом деле не является целью.

Эмоции должны меняться, и все они имеют цель. Гнев, например, говорит нам, что что-то не в порядке.

"Нам нужно испытать весь спектр эмоций", — сказала Эванс. "Однако, если мы обнаружим, что сидим в стрессе, печали [или] тревоге, но никогда не позволяем себе испытать счастье, нам, возможно, придется выяснить, что происходит".

"Изменение нашего мышления о счастье и о настоящем моменте может помочь позволить себе испытывать его чаще", - посоветовала Эванс.

Эванс сказала, что цель - "быть здесь и сейчас". Тихие прогулки, медитация, работа с дыханием и ведение дневника - все это способы практиковать это. Попутно Эванс призывала замечать и исследовать любые возникающие мысли, эмоции и телесные ощущения.

Другие новости о счастье

Психолог Лахлан Браун, который годы изучал и практиковал искусство счастья, поделился 8 простыми советами, которые помогут прожить счастливую жизнь. Все они основаны на его собственном опыте и понимании буддийских принципов. По его словам, речь идет не о грандиозных жестах или изменениях, а о том, чтобы ценить мелочи и приобретать простые привычки.

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