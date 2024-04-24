Психологи отмечают, что быть по-настоящему умным значит знать, что действительно важно для вас в жизни, и не давать сбить себя с намеченного пути.

Люди бывают умными по-разному, они могут разбираться в определенных вещах. Также умные люди не привязываются к тривиальным вещам, утверждают психологи.

Согласно психологии, умные люди склонны избегать привязанностей к определенным вещам, которые могут их сдерживать или негативно влиять на благополучие, пишет HackSpirit.

1. Учеба

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Многим это может показаться удивительным или даже нелепым, но хотя умные люди преуспевают в учебе, они редко к ней привязаны. Это происходит потому, что привязанность вызывает большую эмоциональную вовлеченность. А умные люди знают, что преодоление эмоций в любой ситуации никогда не приведет к хорошему результату.

Согласно исследованию Джудиса и Халтигана, проведенному в 2023 году, взрослые с "озабоченным состоянием ума" на самом деле менее умны. Он советует, что если вы чувствуете, что слишком привязываетесь к учебе, возможно, пришло время передохнуть.

2. Материальные блага

Жизнь – это нечто большее, чем мода и материальные блага. В ней есть и другие, более глубокие вещи, которым можно радоваться.

Умные люди не придают слишком большого значения материальным ценностям. Когда вы достигаете определенного уровня интеллекта, вы также взрослеете эмоционально.

Исследование, проведенное Институтом социальных наук Иво Пилар в Хорватии, показывает, что, когда вы более эмоционально умны, вы менее склонны к компульсивным покупкам.

К тому же, если счастье человека зависит только от материальных балг, то его жизнь становится несчастной.

3. Необходимость одобрения

Когда у человека низкая самооценка, независимо от того, насколько он умен, потребность в одобрении преодолеть трудно. Поскольку вы сами не видите своих хороших качеств, то можете поверить в них только тогда, когда другие увидят их. Но так жить нельзя, и умные люди это знают.

"Проблема возникает, когда самооценка низкая. Другими словами, если человек ставит мнение, одобрение или признание кого-то другого выше своих собственных чувств, ему потребуется это внешнее подтверждение со стороны другого человека на постоянной основе", - сказала Шерри Лагаба.

Это порочный круг, который очень сложно разорвать. Как наркотик: чем больше ты его чувствуешь, тем больше он тебе нужен. Но умные люди переросли потребность в одобрении. Это не легко, но с помощью окружения, терапевта и собственного желания стать лучше не только для других, но и для себя, возможно прекратить искать одобрения со стороны других.

4. Прошлые ошибки

Когда в прошлом вы причиняли людям боль, даже если это не было вашим намерением, трудно не думать об этом и зацикливаться на том, как можно было бы сделать по-другому, чтобы не совершить такую большую ошибку.

"Я бы сказал, что [сожаление] - это всепроникающая эмоция. Часто это эмоция... которая может сохраняться десятилетиями. Я имею в виду, что я разговаривал с людьми в возрасте 90 лет, которые сожалеют о решениях, принятых в 20-летнем возрасте", - сказал Роберт Лихи, доктор философии.

Зацикливание на прошлом не изменит настоящего. Единственное, что вы можете сделать, допустив ошибку - это извлечь из нее урок. А быть умным - значит знать, что ты не можешь исправить это, пока не примешь это.

5. Эго

Быть по-настоящему умным значит быть скромным, отпустить гордыню. В психологии различают два типа гордости - истинный и высокомерный.

Истинная гордость – это хорошо. Это то, что вы чувствуете, когда достигаете намеченной цели, например, получаете повышение на работе.

А высокомерная гордость – это плохо. Он наполнен высокомерием. Во время высокомерной гордости мы испытываем завышенное чувство собственного достоинства, потому что, возможно, мы чего-то не достигли, но все равно чувствуем гордость. Подобная гордость – это то, чем не обладают по-настоящему умные люди.

Потому что, когда вы по-настоящему умны, вы знаете, что ничем не лучше других людей. Вы не позволяете своему высокомерию затмить ваше суждение, потому что это может только разозлить вас или вызвать агрессию.Вместо этого вы думаете ясной головой, чувствуя гордость только за то, ради чего вы работали, или за то, что делает вас вами.

Психологи отмечают, что быть по-настоящему умным значит знать, что действительно важно в жизни, быть достаточно умным, чтобы не позволять людям диктовать, на чем вам нужно сосредоточиться или о чем заботиться.

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