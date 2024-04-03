Речь идет о том, чтобы ценить мелочи и приобретать простые привычки.

Психолог Лахлан Браун, который провел годы, изучая и практикуя искусство счастья, поделился 8 простыми советами, которые помогут прожить счастливую жизнь. Все они основаны на его собственном опыте и понимании буддийских принципов, пишет Hack Spirit.

По его словам, речь идет не о грандиозных жестах или изменениях, а о том, чтобы ценить мелочи и приобретать простые привычки.

Как прожить счастливую жизнь - 8 простых советов психолога

Стремитесь к осознанности в действии. Как отметил психолог, один из самых глубоких уроков, которые он усвоил за годы практики осознанности, - это сила жизни в настоящем моменте. По его словам, практика осознанности, по сути, предполагает полную вовлеченность в то, что мы делаем в любой момент.

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Примите непостоянство. Ничто в жизни не вечно, добавил Браун. И как только вы по-настоящему поймете эту концепцию, вы сможете начать смотреть на свою жизнь с другой точки зрения, уверен он. По его словам, принятие непостоянства позволяет нам отпустить наши привязанности, которые часто причиняют нам страдания и мешают нам испытать истинное счастье. Вместо того, чтобы цепляться за вещи или людей, нужно стремиться ценить их, пока они здесь, и отпускать их, когда придет время. Это не всегда легко. Но это неотъемлемая часть счастливой жизни.

Практикуйте сострадание. Сострадание лежит в основе буддийского учения. Это глубокое осознание страданий других и искреннее желание облегчить их. Сострадание является важнейшим компонентом счастливой жизни. Когда мы открываем свои сердца и проявляем доброту к другим, мы также открываемся для получения любви и счастья взамен, объяснил психолог.

Избавьтесь от суждений. Осуждение редко служит нам. Оно отделяет нас от других, порождает негатив и блокирует путь к счастью. Нужно стремиться принимать вещи такими, какие они есть, а не такими, какими мы хотим, чтобы они были. Когда мы отпускаем наши суждения, мы начинаем видеть мир по-другому. Мы становимся более восприимчивыми к другим и, что более важно, к самим себе.

Живите с максимальным эффектом и минимальным эго. По выводам психолога, настоящее счастье приходит, когда мы отпускаем свое эго и стремимся оказать положительное влияние на мир.

Примите реальность. Принятие - ключ к счастливой жизни. Это фундаментальный принцип как буддизма, так и практики осознанности. Принятие не означает смирения или пассивности. Это просто означает признание реальности такой, какая она есть, без попыток изменить или отрицать ее, отметил Браун.

Развивайте благодарность. Это мощный способ переключить внимание с недостатка на изобилие. Речь идет о признании хорошего в нашей жизни и оценке того, что мы имеем. И речь не обязательно идет о больших вещах.

Примите дискомфорт. В поисках комфорта мы часто избегаем ситуаций, которые заставляют нас чувствовать себя неловко. Но именно сталкиваясь с этими неудобными ситуациями, мы растем и учимся. Осознанность учит нас спокойно относиться к своему дискомфорту, наблюдать его без осуждения. Речь идет о том, чтобы полностью пережить наши чувства, приятные они или неприятные, объяснил психолог.

Напомним, ранее УНИАН писал, что успешные люди никогда не делают эти 9 вещей в субботу утром.

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