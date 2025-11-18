Надо найти 3 отличия за 11 секунд: быстрый тест для проверки IQ

Такие задачки также помогают улучшить концентрацию, память и зрительное восприятие.

Интересный и увлекательный вид головоломок - поиск отличий между двумя, на первый взгляд, одинаковыми изображениями. Решая их, вы можете проверить свою наблюдательность и внимание к деталям.

Такие задачки также помогают улучшить концентрацию, память и зрительное восприятие. А еще - просто развлекают. Они интересны для любого возраста и прекрасно подходят для семейных развлечений, использования на уроках или как упражнение для тренировки мозга.

Перед вами - два фото с изображениями грибов. С первого взгляда они одинаковы, однако на самом деле это не так. Если присмотреться внимательнее - становятся заметны различия. Ваша задача - найти каждое из них.

Однако время для поиска отличий ограничено - у вас есть на это всего 11 секунд. Поэтому прихватите таймер, сосредоточьтесь и начинайте поиск, сопоставляя поочередно соответствующие участки изображения. Время пошло.

11 секунд прошло. У вас получилось найти все три отличия? Если да, то вы - молодец. Возможно, вы нашли не все детали, которыми отличаются изображения, а только одну или две? Это тоже неплохой результат.

Если же вы не справились с заданием, можете вернуться и попробовать решить его заново, уже не спеша. Если хотите узнать ответ, то смотрите изображение ниже.

