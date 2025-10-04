Эти животные любят играть различными игрушками и активно проводить время.

Если вы хотите завести игривую и активную собаку, то стоит помнить, какие породы имеют такой характер. В частности издание Parade Pets назвало 7 пород собак, которые любят играть со своими хозяевами больше всего.

Английский спрингер-спаниель

Эти собаки могут играть целый день.

"Энергичный член семьи, спрингер - это водяная собака, которая очень любит людей. Этот чувствительный щенок принимает все близко к сердцу и хочет угодить своей семье", - объяснила магистр наук, эксперт по поведению и здоровью животных Camp Bow Wow Эрин Аскеланд.

По ее словам, английский спрингер-спаниель будет очень рад прыгать в воду, ходить в походу, бегать, приносить предметы и таскать веревку.

"Они универсальны и могут оценить восторг от испытания новых трюков, игр или игрушек", - подчеркнула Аскеланд.

Шелти

Эксперт описывает эту породу как "разговорчивую, с сильным желанием быть занятой, желательно вместе со своими человеческими спутниками".

Эти собаки очень преданные и обожают быть занятыми игрой.

"Они являются отличными партнерами для долгих прогулок и пробежек и могут оценить хорошую, мягкую головоломку, где они могут использовать свои лапы и нос для поиска лакомства", - добавила Аскеланд.

Немецкая овчарка

Эти собаки с радостью воспользуются возможностью поиграть в детектива. Также они могут быть очень игривыми собаками.

"Немецкая овчарка известна как мастер решения проблем, для которой нет слишком сложных головоломок. Для них вызов - это удовольствие, и без него они быстро скучают и находят собственные способы развлечься", - подчеркнула магистр наук.

По ее словам, позитивное обучение с раннего возраста поможет немецкой овчарке развить навыки, а регулярные физические упражнения поддерживают ее в форме и обеспечивают психическое удовлетворение.

Пудель

Бывшая работница зоопарка Лиз Гиббс советует не судить эту породу по виду.

"Когда вы думаете о пуделе, вам, возможно, приходит на ум изысканная собака с причудливой прической и помпонами. Традиционная стрижка пуделя изначально имела практическое значение: более длинная шерсть на груди и конечностях помогает согреться в холодной воде, а выбритые участки помогают лучше плавать", - объяснила эксперт.

В то же время Аскеланд рекомендует играть с пуделями интерактивными игрушками, чтобы они могли хорошо развлекаться.

Бордер-колли

Гиббс говорит, что эти собаки являются умными и чемпионами по ловкости.

"Эта порода среднего размера имеет много энергии и нуждается в работе. Они процветают во время работы и были выведены для того, чтобы целый день пасти скот", - подчеркнула бывшая работница зоопарка.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры уже давно являются любимцами многих семей и на это есть причина.

"Их ласковый характер и желание быть вместе с семьей делают их любимцами среди владельцев собак. Лабрадоры - это спокойные и игривые щенки, которые часто имеют одержимость теннисными мячами. Слово "ретривер" является частью их названия, поэтому это имеет смысл. Хотя они действительно любят играть в апорт, их ротики также ценят мягкие игрушки", - отметила Аскеланд.

Доберман

Доберманы происходят из Германии, где их использовали как сторожевых собак, однако эти собаки также могут быть очень игривыми.

"Доберманы на самом деле очень чувствительны, преданные и стремятся угодить. Они могут быть защитными и формировать тесные связи со своими семьями. Их часто называют "собаками-липучками", и они формируют очень эмоциональные связи со своей семьей", - заверила Гиббс.

Аскеланд посоветовала покупать для доберманов прочные игрушки, которые позволяют им играть в преследование или перетягивание.

