В Нью-Йорке (США) у 38-летнего мужчины медики обнаружили настоящий зуб в носу.

Статья об этом появилась в научном журнале The New England Journal of Medicine, пишет Mail Online.

Мужчина жаловался, что несколько лет испытывает проблемы с дыханием через правую ноздрю.

Читайте такжеВ США женщина проникла в стоматологию и вырвала пациенту 13 зубовПроведя риноскопию с помощью камеры и фонарика, врачи обнаружили в носу "твердую безболезненную белую массу". Оказалось, что это 14-миллиметровый эктопический зуб - то есть зуб, который вырос не там, где следовало бы.

Мужчине сделали успешную операцию и удалили зуб. Через три месяца проблемы с дыханием прекратились.

Хотя эктопические зубы встречаются чаще, чем другие эктопические части тела, их появление в носу крайне редко. По словам медиков, других проблем со здоровьем или аномалий у пациента не обнаружили.

Как сообщал УНИАН, ранее зубы в носу находили у жительницы российской Самары, а также у мужчины из Дании, которого мучил постоянный насморк.

Автор: Катерина Комолова