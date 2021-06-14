Девушку направили на операцию и под общим наркозом удалили зубы.

У жительницы российской Самары в носу выросли зубы. Она узнала об этом, когда решила сделать МРТ.

Об этом пишет местный сайт tvsamara.

Отмечается, что россиянка с детства знала за собой небольшую странность. Дело в том, что у нее так и не выросли зубы «четверки», которые стоматологи именуют премолярами. Но девушка не придавала значения до обследования.

Оказалось, что зубы все же выросли, только не во рту, а в носу.

Читайте такжеРоссиянин ежегодно делал флюорографию и умер от рака – врачей отдадут под судВ итоге девушка поняла, почему с детства страдала синдромом постоянной заложенности носа. Ее направили на операцию и под общим наркозом удалили зубы из носа.

По словам россиянки, сейчас она чувствует себя хорошо, и дышится ей гораздо легче: «Вот уж не думала, что я – мутант».

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Автор: Катерина Шварц