У жительницы российской Самары в носу выросли зубы. Она узнала об этом, когда решила сделать МРТ.
Об этом пишет местный сайт tvsamara.
Отмечается, что россиянка с детства знала за собой небольшую странность. Дело в том, что у нее так и не выросли зубы «четверки», которые стоматологи именуют премолярами. Но девушка не придавала значения до обследования.
Оказалось, что зубы все же выросли, только не во рту, а в носу.
Читайте такжеРоссиянин ежегодно делал флюорографию и умер от рака – врачей отдадут под судВ итоге девушка поняла, почему с детства страдала синдромом постоянной заложенности носа. Ее направили на операцию и под общим наркозом удалили зубы из носа.
По словам россиянки, сейчас она чувствует себя хорошо, и дышится ей гораздо легче: «Вот уж не думала, что я – мутант».
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