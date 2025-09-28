Молодой человек утверждает, что он обрел свою миссию на Земле.

Существует много историй о том, что видит человек, когда он в коме. Одни люди, пережившие такой опыт, рассказывают о сказочных местах и событиях, другие, как они считают, видят прошлое или будущее. Есть и те, кто переживая клиническую смерть, встречается с Богом и "получает" от него информацию.

Клиническая смерть и Иисус Христос - история Чейза ДеМайо

Издание Mirror опубликовало историю Чейза ДеМайо - молодого человека, который, как он утверждает, познакомился с Иисусом Христом. Мужчина говорит, что он потерял сознание, когда занимался спортом и, пока находился "на той стороне", встретил Господа. Он говорит, что наблюдал сверху за своим телом, кружась, словно торнадо, окруженный огнями, ангелами, смехом и музыкой, похожей на звон колоколов. По словам мужчины, такое с ним происходит не впервые - он уже терял сознание в 19 лет.

Чейз рассказал, как оказался в саду, где краски были ярче всего на Земле. Там его встретил Иисус Христос. Не обычный, а с кудрявыми каштановыми волосами, зелеными глазами и теплой улыбкой. Мужчина утверждает, что Господь играл с ребёнком, похожим на самого Чейза в детстве. Молодой человек нашел общий язык со Всевышним без слов, и Бог велел ему вернуться на Землю, чтобы дарить любовь, смех, радость и свет. Также Иисус напомнил Чейзу о его истинном предназначении, выходящем за рамки повседневных трудностей. Молодой человек считает, что каким бы ни было его прошлое, у него был свет, которым он мог делиться с другими.

Видео дня

Несмотря на уверенность врачей в том, что это была клиническая смерть, анализы Чейза были в полном порядке. Медики сделали рентген и анализ крови, но никаких отклонений от нормы не обнаружили. Сам молодой человек считает, что теперь он может чувствовать эмоции других людей и что его "ладони покалывают", когда он обращается к Богу. Более того, он утверждает, что обладает способностью исцелять одними лишь руками.

Со своей прежней работы Чейз уволился по состоянию здоровья, но защитил докторскую диссертацию по холистическому консультированию, стремясь помогать людям находить свое жизненное предназначение. Он добавил:

"Это изменило для меня всё. Я гонюсь за забытыми радостями. И каждый день я живу с напоминанием о необходимости жить осмысленно, стремясь к свету даже в тёмные времена. Я чувствую благодарность и преображение".

Чейз признался, что годами скрывал произошедшее, чтобы избежать ярлыков и осуждения, но теперь воспринимает это как дар, который изменил его путь. Он больше не боится смерти и вместо этого принимает хрупкость жизни. Он по-прежнему общается с Иисусом и ангелами, обретая покой в неизведанном.

