Есть несколько способов, которыми можно "разбудить" у детей естественный аппетит.

Дети очень часто проявляют характер, капризничают, когда дело доходит до еды. Многих родителей интересует, можно ли заставлять ребенка есть через силу, поскольку они хотят правильно, по их мнению, накормить дите, а у них это не получается.

Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский на своей странице в Instagram детально объяснил, как сформировать у ребенка правильное пищевое поведение. Врач также посоветовал, как сделать так, чтобы дети сами захотели есть.

Нужно ли заставлять ребенка есть - Комаровский все "разложил по полочкам"

Педиатр отмечал, что некоторые взрослые страдают синдромом "чистой тарелки" - то есть они сами выбирают размер порции ребенку, а потом расстраиваются, если дитя не все съело. Медик подчеркнул, что нельзя заставлять ребенка что-то съесть, если он уже неголодный, а потом еще и показывать пустую тарелку.

Если ребенок не все съел, то это больше "прокол" взрослых, поскольку такая ситуация могла произойти по нескольким причинам:

ребенок не хотел есть то, что ему дали;

была слишком большая порция;

дите перебило аппетит.

Обратите внимание - детей не нужно хвалить или ругать за то, что они доели или не доели, поскольку процесс приема пищи такой же естественный, как и дыхание, и никого не хвалят за то, что он дышит.

Почему нельзя заставлять детей есть под угрозой наказания

Когда ребенок не хочет есть - это значит, что его организм просто не готов к тому, чтобы нормально переварить новую порцию пищи. То есть, например, в желудочно-кишечном тракте еще нет того количества ферментов, которое необходимо, чтобы справиться с новой едой, и в кишечнике еще есть то, что было съедено ранее. В таких условиях новая порция пищи не усвоится нормально.

Кроме того, умеренный дефицит пищи - это лучше, чем ее переизбыток, поскольку часто даже дети ведут малоподвижный образ жизни и переедание, особенно не очень полезных продуктов, легко может привести к ожирению.

Как "заставить" ребенка есть - Комаровский раскрыл секреты

Если ребенок, например, не захотел завтракать, то, возможно, он уже успел что-то съесть до основного приема пищи и из-за этого начал капризничать. В таком случае нужно сделать все для того, чтобы до обеда ребенок ничем не перебил аппетит - то есть необходимо исключить перекусы.

В том случае, если ребенок отказывается обедать или ужинать, нужно учесть и другие факторы. Дети могут не успеть проголодаться, если во время предыдущего приема пищи были большие порции или концентрированные блюда.

Вот что делать в таких случаях, чтобы у ребенка появился аппетит:

увеличить промежуток между приемами пищи;

делать блюда не такими концентрированными (например, насыпать не густой суп, а жидкий).

Стоит отметить, что дети с большей вероятностью будут есть то, что сами выберут. То есть лучше у ребенка спрашивать, что бы он хотел съесть на завтрак, обед или ужин.

Ранее УНИАН писал, что приготовить ребенку в школу - были собраны идеи полезных перекусов.

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