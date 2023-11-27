Дети очень часто проявляют характер, капризничают, когда дело доходит до еды. Многих родителей интересует, можно ли заставлять ребенка есть через силу, поскольку они хотят правильно, по их мнению, накормить дите, а у них это не получается.
Педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский на своей странице в Instagram детально объяснил, как сформировать у ребенка правильное пищевое поведение. Врач также посоветовал, как сделать так, чтобы дети сами захотели есть.
Нужно ли заставлять ребенка есть - Комаровский все "разложил по полочкам"
Педиатр отмечал, что некоторые взрослые страдают синдромом "чистой тарелки" - то есть они сами выбирают размер порции ребенку, а потом расстраиваются, если дитя не все съело. Медик подчеркнул, что нельзя заставлять ребенка что-то съесть, если он уже неголодный, а потом еще и показывать пустую тарелку.
Если ребенок не все съел, то это больше "прокол" взрослых, поскольку такая ситуация могла произойти по нескольким причинам:
- ребенок не хотел есть то, что ему дали;
- была слишком большая порция;
- дите перебило аппетит.
Обратите внимание - детей не нужно хвалить или ругать за то, что они доели или не доели, поскольку процесс приема пищи такой же естественный, как и дыхание, и никого не хвалят за то, что он дышит.
Почему нельзя заставлять детей есть под угрозой наказания
Когда ребенок не хочет есть - это значит, что его организм просто не готов к тому, чтобы нормально переварить новую порцию пищи. То есть, например, в желудочно-кишечном тракте еще нет того количества ферментов, которое необходимо, чтобы справиться с новой едой, и в кишечнике еще есть то, что было съедено ранее. В таких условиях новая порция пищи не усвоится нормально.
Кроме того, умеренный дефицит пищи - это лучше, чем ее переизбыток, поскольку часто даже дети ведут малоподвижный образ жизни и переедание, особенно не очень полезных продуктов, легко может привести к ожирению.
Как "заставить" ребенка есть - Комаровский раскрыл секреты
Если ребенок, например, не захотел завтракать, то, возможно, он уже успел что-то съесть до основного приема пищи и из-за этого начал капризничать. В таком случае нужно сделать все для того, чтобы до обеда ребенок ничем не перебил аппетит - то есть необходимо исключить перекусы.
В том случае, если ребенок отказывается обедать или ужинать, нужно учесть и другие факторы. Дети могут не успеть проголодаться, если во время предыдущего приема пищи были большие порции или концентрированные блюда.
Вот что делать в таких случаях, чтобы у ребенка появился аппетит:
- увеличить промежуток между приемами пищи;
- делать блюда не такими концентрированными (например, насыпать не густой суп, а жидкий).
Стоит отметить, что дети с большей вероятностью будут есть то, что сами выберут. То есть лучше у ребенка спрашивать, что бы он хотел съесть на завтрак, обед или ужин.
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