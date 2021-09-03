Что приготовить в школу ребенку / фото ua.depositphotos.com

Питание в украинских школьных столовых оставляет желать лучшего. Многие родители дают ребенку в школу еду в контейнере. Угодить вкусам маленького привереды и при это приготовить полезный обед – непростая задача. УНИАН собрал лучшие варианты вкусного и питательного обеда для ваших непосед.

Чтобы ребенку было удобно есть обед, можно купить ланчбокс с несколькими отделениями. Одно из отделений наполняется основным блюдом, а в остальные кладут овощи и фрукты.

Лаваш с курицей и овощами

Такое блюдо удобно есть руками. В таком обеде соблюден оптимальный баланс полезного мяса, свежих овощей и хлеба.

  • Куриное филе - 250 г.
  • Лаваш тонкий - 1 шт.
  • Помидор - 2 шт.
  • Огурец - 1 шт.
  • Авокадо - 0,5 шт.
  • Йогурт густой - 4 ст.л.
  • Соль - 2-3 щепотки
  • Перец черный молотый - щепотка.
  • Приправа по вкусу.

Куриное филе разрезать на ломтики и отбить. Посолить и поперчить, залить йогуртом и оставить на 15 минут. Обжарить филе на сковороде с двух сторон и нарезать соломкой. Огурец нарезать соломкой, помидор и авокадо - кубиками. В центр лаваша выложить овощи и мясо, полить йогуртом и посыпать приправой. Завернуть лаваш конвертом и положить в холодильник на ночь. Утром переложить в контейнер.

Домашний сэндвич

Сэндвич очень удобно есть руками. Для приготовления такого бутерброда используйте тостовый хлеб. В начинкее для сэндвича используйте любимые продукты ребенка.

  • Хлеб для тостов - 4 шт.
  • Буженина из телятины - 4 ломтика.
  • Огурец - 1 шт.
  • Твердый сыр - 2 ломтика.
  • Домашний майонез.

Для сэндвича хлеб смазать домашним майонезом. Выложить на хлеб ломтик сыра, тонко нарезанную буженину и кружочки огурца. Накрыть сверху вторым тостом и слегка прижать рукой бутерброд. Повторить со вторым сэндвичем. Оставить бутерброды на ночь в холодильнике и с утра переложить в контейнер.

Что приготовить ребенку с собой в школу/ фото ua.depositphotos.com

Тарталетки с овощами и сыром

Для такого рецепта можно использовать готовые тарталетки или выпечь домашние из песочного теста. В начинку тарталетки положите вареные овощи, которые нравятся ребенку. Затем приготовьте заливку: взбейте яйцо с щепоткой тертого сыра и 30 мл молока или сливок. Овощи залить яичной заливкой и выпекать тарталетки 15 минут при 180 градусах.

Куриные тефтели

  • Куриное филе - 1 шт.
  • Рис отварной - 100 г.
  • Яйцо куриное - 1 шт.
  • Лук репчатый - 0,5 шт.
  • Помидоры - 2 шт.
  • Соль, сахар и перец - по вкусу.
  • Растительное масло - 2 ст.л.

Читайте такжеАппетитные макароны по-флотски: рецепты народного блюдаФиле измельчить в фарш, вбить яйцо. Добавить к фаршу вареный рис. Посолить и поперчить, перемешать. Из фарша скатать тефтели и обжарить на сковороде 4 минуты с каждой стороны. Для подливы в блендере измельчить помидоры и лук, добавить соль и щепотку сахара. Залить тефтели подливой и тушить 15 минут. Выложить в контейнер с любимой кашей ребенка или картофельным пюре.

Рулет из омлета

Отличный вариант перекуса для детей, которые любят яйца.

  • Яйца – 3 шт.
  • Твёрдый сыр – 30 г.
  • Сметана (15-20%) – 70.
  • Плавленый сырок - 1 шт.
  • Пучок укропа.

Яйца вбить в миску, добавить сметану и тертый сыр и размешать до однородности. Противень для запекания выстилаем бумагой для выпечки и выливаем взбитые яйца. Выпекаем яичный омлет около 10 минут при 180°С. Омлет смазать сметаной или домашним майонезом. Отдельно смешать натертые плавленые сырки с измельченным укропом.

Начинку выложить на омлет и свернуть рулетом. Оставить рулет на ночь в холодильнике и утром нарезать кружочками. По желанию в начинку можно положить любые овощи или мясо.

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Автор: Екатерина Пулатова