Угодить ребенку и при этом сделать обед полезным – непростая задача.

Питание в украинских школьных столовых оставляет желать лучшего. Многие родители дают ребенку в школу еду в контейнере. Угодить вкусам маленького привереды и при это приготовить полезный обед – непростая задача. УНИАН собрал лучшие варианты вкусного и питательного обеда для ваших непосед.

Чтобы ребенку было удобно есть обед, можно купить ланчбокс с несколькими отделениями. Одно из отделений наполняется основным блюдом, а в остальные кладут овощи и фрукты.

Лаваш с курицей и овощами

Такое блюдо удобно есть руками. В таком обеде соблюден оптимальный баланс полезного мяса, свежих овощей и хлеба.

Куриное филе - 250 г.

Лаваш тонкий - 1 шт.

Помидор - 2 шт.

Огурец - 1 шт.

Авокадо - 0,5 шт.

Йогурт густой - 4 ст.л.

Соль - 2-3 щепотки

Перец черный молотый - щепотка.

Приправа по вкусу.

Куриное филе разрезать на ломтики и отбить. Посолить и поперчить, залить йогуртом и оставить на 15 минут. Обжарить филе на сковороде с двух сторон и нарезать соломкой. Огурец нарезать соломкой, помидор и авокадо - кубиками. В центр лаваша выложить овощи и мясо, полить йогуртом и посыпать приправой. Завернуть лаваш конвертом и положить в холодильник на ночь. Утром переложить в контейнер.

Домашний сэндвич

Сэндвич очень удобно есть руками. Для приготовления такого бутерброда используйте тостовый хлеб. В начинкее для сэндвича используйте любимые продукты ребенка.

Хлеб для тостов - 4 шт.

Буженина из телятины - 4 ломтика.

Огурец - 1 шт.

Твердый сыр - 2 ломтика.

Домашний майонез.

Для сэндвича хлеб смазать домашним майонезом. Выложить на хлеб ломтик сыра, тонко нарезанную буженину и кружочки огурца. Накрыть сверху вторым тостом и слегка прижать рукой бутерброд. Повторить со вторым сэндвичем. Оставить бутерброды на ночь в холодильнике и с утра переложить в контейнер.

Тарталетки с овощами и сыром

Для такого рецепта можно использовать готовые тарталетки или выпечь домашние из песочного теста. В начинку тарталетки положите вареные овощи, которые нравятся ребенку. Затем приготовьте заливку: взбейте яйцо с щепоткой тертого сыра и 30 мл молока или сливок. Овощи залить яичной заливкой и выпекать тарталетки 15 минут при 180 градусах.

Куриные тефтели

Куриное филе - 1 шт.

Рис отварной - 100 г.

Яйцо куриное - 1 шт.

Лук репчатый - 0,5 шт.

Помидоры - 2 шт.

Соль, сахар и перец - по вкусу.

Растительное масло - 2 ст.л.

Читайте такжеАппетитные макароны по-флотски: рецепты народного блюдаФиле измельчить в фарш, вбить яйцо. Добавить к фаршу вареный рис. Посолить и поперчить, перемешать. Из фарша скатать тефтели и обжарить на сковороде 4 минуты с каждой стороны. Для подливы в блендере измельчить помидоры и лук, добавить соль и щепотку сахара. Залить тефтели подливой и тушить 15 минут. Выложить в контейнер с любимой кашей ребенка или картофельным пюре.

Рулет из омлета

Отличный вариант перекуса для детей, которые любят яйца.

Яйца – 3 шт.

Твёрдый сыр – 30 г.

Сметана (15-20%) – 70.

Плавленый сырок - 1 шт.

Пучок укропа.

Яйца вбить в миску, добавить сметану и тертый сыр и размешать до однородности. Противень для запекания выстилаем бумагой для выпечки и выливаем взбитые яйца. Выпекаем яичный омлет около 10 минут при 180°С. Омлет смазать сметаной или домашним майонезом. Отдельно смешать натертые плавленые сырки с измельченным укропом.

Начинку выложить на омлет и свернуть рулетом. Оставить рулет на ночь в холодильнике и утром нарезать кружочками. По желанию в начинку можно положить любые овощи или мясо.

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Автор: Екатерина Пулатова