14 предыдущих экспедиций не привели к успеху – обломки лодки HMS Trooper искали слишком далеко на восток.

Охотники за затонувшими кораблями обнаружили обломки британской подводной лодки, которая затонула у берегов Греции в 1943 году. Ее судьба была неизвестной в течение 81 года, пишет Live Science.

Подводная лодка HMS Trooper, обозначенная как N91, исчезла после выполнения секретной миссии по высадке трех агентов греческого сопротивления на Каламос на западном побережье Греции. Это было еще в начале октября 1943 года.

Затем подводная лодка получила приказ патрулировать Эгейское море, где, как выяснилось позже, немецкие войска установили морские мины. Но подлодка была объявлена пропавшей без вести, а все 64 члена ее экипажа – погибшими, когда она не прибыла в Бейрут 17 октября 1943 года.

Исследователи во главе с греческим подводным экспертом Костасом Токтаридесом определили местонахождение обломков субмарины Trooper:

"Икарийское море – одно из самых сложных морей с сильными ветрами, волнами и сильными подводными течениями. Однако постоянные и упорные исследования принесли свои плоды".

По словам Токтаридеса, 14 предыдущих экспедиций не привели к успеху. Обломки лодки HMS Trooper искали слишком далеко на восток, где, как сообщалось, подводную лодку видели 14 октября 1943 года. Но Токтаридес и другие исследователи изучили отчеты военного времени и определили, что подводная лодка могла затонуть раньше в октябре 1943 года среди оккупированных греческих островов к западу от этого района. И 3 октября 2024 года они действительно нашли обломки HMS Trooper.

Сейчас судно лежит на морском дне на глубине около 770 футов (235 метров). Это уже восьмая затонувшая подводная лодка времен войны, которая была обнаружена в греческих водах.

Предположительно, сильный взрыв разорвал подводную лодку на три большие части – носовую, среднюю и кормовую. Это подтверждает теорию исследователей о том, что HMS Trooper затонула после того, как подорвалась на немецкой морской мине.

Это также указывает на то, что сообщение о том, что HMS Trooper видели 14 октября 1943 года, было ошибочным. Вероятно, это была другая британская подводная лодка того же класса, подчеркнул Токтаридес.

Другие истории о затонувших кораблях

Мы рассказывали, как охотники за затонувшими судами обнаружили остатки небольшого пиратского судна XVII века, известного как берберийский корсар. Обломки нашли в глубоководных водах между Испанией и Марокко.

Судно было хорошо вооружено и, возможно, направлялось к испанскому побережью, чтобы захватить и поработить людей, когда оно затонуло, говорят первооткрыватели.

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