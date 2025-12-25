Боится воды, как кот: почему стелс-бомбардировщику B-2 было трудно летать в дождь

Дождь стал одной из главных причин крушения самолета в 2008 году.

Northrop B-2 Spirit является настоящей иконой среди стратегических бомбардировщиков. Он обладал передовыми характеристиками на момент выхода, а его дизайн, напоминающий морского ската, запомнился многим любителям авиации.

Northrop B-2 Spirit способен пролетать 9 600 километров без дозаправки, нести ядерное оружие и наносить удары в любой точке Земли. Тем не менее, у Northrop B-2 Spirit была один серьезный недостаток - он ненавидел воду, пишет Jalopnik.

В издании отметили, что первая проблема заключалась в прочности радиолокационно-незаметного корпуса Northrop B-2 Spirit. Он был разработан для стратегического поглощения и отражения радиолокационных сигналов, но был уязвим к воздействию окружающей среды.

Вторая проблема заключалась в конструкции, которая позволяла воде скапливаться в различных отсеках, каналах и клапанах. Именно это привело к крушению B-2 Spirit с бортовым номером 89-0127 в 2008 году на авиабазе Андерсен на Гуаме.

В отчете ВВС США 2008 года сказано, что искаженные данные о состоянии воздуха привели к крушению бомбардировщика вскоре после взлета. В частности, отмечалось "наличие влаги в левых датчиках самолета во время калибровки данных о состоянии воздуха".

В отчете о катастрофе также отмечается неэффективная коммуникация по поводу предложенной техники - включения обогрева для удаления влаги из портовых датчиков.

В издании добавили, что исследование Генерального контрольного управления США показало, что B-2 Spirit мог бы выполнять миссии 66% времени, но на самом деле летал только 26% времени из-за проблем с корпусом.

Более того, поддержание стелс-обшивки B-2 Spirit было далеко не простейшей задачей. Некоторые материалы требовали регулярного обслуживания, а их ремонт и обработка занимали от 30 до 80 часов, для чего требовалось помещение с контролем температуры и влажности, подчеркнули в издании.

Видят ли спутники B-2 Spirit

Ранее в Wionews рассказали, насколько B-2 Spirit защищен от "глаза" спутников в космосе. Этот самолет создан с применением передовых технологий Stealth, а форма "летающего крыла" и специальные радиопоглощающие покрытия уменьшают отражение сигналов радара.

Космические аппараты оснащены радарами, оптическими камерами и инфракрасными сенсорами, способными обнаруживать даже слабые сигналы. Однако технологии B-2 Spirit минимизируют тепловые и радиолокационные "следы". Кроме того, большинство спутников работают по фиксированным орбитам и имеют ограниченное поле зрения. Это дает самолету возможность летать в "окнах", где он остается незамеченным.

