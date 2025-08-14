Большинство людей никогда не слышали об этой стране, и лишь единицы найдут ее на карте мира.

Невероятно богатое месторождение золота найдено на территории южно-американской страны Суринам, которая в последнее время переживает экономический бум из-за найденных залежей нефти и других ценных ресурсов. Об этом пишет Earth.com.

Так, во время геологоразведочных работ бурение одной скважины на участке Maria Geralda дало впечатляющий результат: в керне зафиксировано 22,5 метра породы с содержанием золота 11,88 граммов на тонну. Месторождения такого масштаба и плотности являются огромной редкостью.

В отрасли считается, что содержание золота более 10 граммов на тонну - это богатое месторождение, а условной нормой являются месторождения с содержанием золота от 1 до 10 г/т. Но на участке Maria Geralda наблюдается не только высокое содержание золота в породе, но и значительная ширина самой жилы.

Поскольку на практике немного месторождений дают золота более 2 г/т, жила с почти 12 г/т кардинально меняет экономику проекта: меньше пустой породы для рекультивации и более высокий потенциал глубины карьера. Длинные участки низкого содержания под главной жилой могут свидетельствовать о наличии нескольких пластов.

Для государства Суринам эта находка важна, но не меняет экономическую ситуацию, потому что в последнее время горнодобывающая и нефтяная отрасли здесь и так развиваются быстрыми темпами, формируя около 60% ВВП и 90% экспортной выручки.

Впрочем, джунгли Суринама с осадками более 4 000 мм в год затрудняют любые горно-добывающие работы и требуют строгого экологического контроля. Государство постепенно совершенствует нормы, балансируя развитие с сохранением биоразнообразия и прав коренных народов.

