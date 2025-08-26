В Эквадоре обнаружили новые залежи высококачественного золота

Месторождение может стать одним из центров золотодобычи в Южной Америке.

Компания Lundin Gold сообщила о результатах бурения вблизи рудника Фрута-дель-Норте в провинции Самора-Чинчипе. Это одно из двух крупномасштабных производственных предприятий в Эквадоре. Об этом сообщило earth.com.

В частности, в скважине Фрута-дель-Норте-Ист зафиксировано содержание 7,12 грамма золота на тонну на участке длиной около 14 метров, а также 4,62 грамма на тонну на глубине примерно 23 метра. Издание отмечает, что это свидетельствует о наличии широкого минерализованного коридора рядом с действующей шахтой, что может открыть новые перспективы для добычи.

По словам Рона Хохштейна, президента управляющей канадской компании Lundin Gold, они планируют ускорить разведку и оценку новых участков. Исследования также подтвердили существование медно-золотого порфира (то есть сочетания) на территории Транкалома, расположенной непосредственно возле шахты. Геологи отмечают, что сочетание эпитермальных жил и порфировых систем в этом районе создает условия для масштабного производства и долгосрочных инвестиций.

Видео дня

Специалисты отмечают, что такое геологическое строение является редким и особенно ценным, ведь порфировые месторождения обычно отмечаются большими объемами и длительной промышленной эксплуатацией. Это означает, что регион Самора-Чинчипе может превратиться в один из ключевых центров золотодобывающей отрасли в Южной Америке.

Как определяют качество золотой жилы

Для оценки месторождений важны несколько показателей. В золотодобывающей промышленности наиболее важным для оценки качества является показатель "граммы на тонну" - то есть сколько граммов золота содержится в тонне породы. Изредка месторождение превышает 10 граммов на тонну, а промышленным оно считается, если в тонне породы более 1 грамма золота.

Термин "порфир" означает, что месторождение кроме золота содержит залежи меди. Сочетание разных металлов в этих системах объясняет долгие периоды стабильной минерализации, что привлекает внимание геологов.

Еще один важный термин - "эпитермальные системы". Они формируются ближе к поверхности и способны создавать зоны очень высокого содержания руды. Часто их находят рядом с порфировыми центрами, что является типичной закономерностью для многих регионов.

Больше новостей об открытии богатых месторождений золота

Как писал УНИАН, в Колумбии начали разработку богатого месторождения Morena. Оно имеет плотное содержание золота и серебра. По оценке, руда содержит 1877 граммов серебра на тонну и 4,26 грамма золота на тонну. Таким образом, содержание серебра превышает обычные показатели в десятки раз. Ведь типичным для промышленного производства является показатель в 100 граммов серебра на тонну.

Вас также могут заинтересовать новости: