Эта иллюзия крадет вашу жизнь: доктор философии рассказал, о чем люди сожалеют перед смертью

Специалист призывает позволить себе жить своей жизнью.

Большинство людей живут так, как будто за ними постоянно наблюдают, ведь они находятся под влиянием так называемого эффекта прожектора (рампы).

Как пишет в колонке для Psychology Today доктор философии Роберт Пафф, речь идет о когнитивном искажении, из-за которого нам кажется, что окружающие внимательно следят за каждым нашим шагом. Хотя люди значительно переоценивают то, насколько другие замечают их ошибки, внешность или решения, именно эта воображаемая аудитория заставляет их вносить изменения в собственную жизнь:

"Мы представляем себе прожектор, который следует за нами в каждую комнату, освещая наши недостатки и ошибки. Из-за этого, хотя мы и не известные суперзвезды, мы постоянно редактируем свою жизнь для аудитории, которая даже не смотрит. Это полностью в наших головах, но тюрьма, которую это создает, вполне реальна".

Специалист ссылается на концепцию персоны, которую описывал Карл Юнг - социальной маски, помогающей нам адаптироваться к обществу. По его словам, такая маска необходима для социального выживания, однако она становится опасной, если человек настолько с ней сливается, что его настоящая личность начинает "задыхаться".

"Часто депрессия возникает как симптом, созданный душой, чтобы разбудить вас. Это ваше внутреннее "я", которое кричит: "Я здесь умираю! Приятно, что мир считает меня идеальной мамой или замечательным бизнесменом, но я гораздо больше, чем просто человек", - объясняет он.

Психолог подчеркивает, что постоянная жизнь в соответствии с ожиданиями других имеет высокую психологическую цену. В качестве аргумента он приводит опыт медсестры по паллиативной помощи Бронни Вер, которая годами работала с людьми в конце жизни. Самое распространенное признание, которое она слышала: "Жаль, что у меня не хватило смелости прожить жизнь, соответствующую себе, а не жизнь, которую от меня ожидали другие".

Автор колонки призывает остановиться и задать себе простой, но сложный вопрос: кем бы вы были, если бы никто не смотрел? Ведь, по его мнению, единственный человек, чье одобрение действительно стоит получить, это вы сами.

