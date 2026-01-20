В Украине тестируют микроволновое оружие: какие цели оно может поражать

Такие системы направляют электромагнитные волны и нарушают работу электроники дронов.

В Украине начали тестировать несколько образцов отечественного микроволнового оружия. Об этом заявил CEO Brave1 Андрей Гриценюк в программе "Милитарного".

По его словам, это вид оружия, который использует мощное электромагнитное излучение в микроволновом диапазоне для поражения техники, а также беспилотников.

"Микроволновое оружие здесь сложнее, потому что в Украине вообще даже мощной школы экспертизы с этим не было. Но кое-что уже тестируем", - рассказал Гриценюк.

В то же время он не раскрыл подробности испытаний и их результаты.

В "Милитарном" подчеркнули, что микроволновые излучатели высокой мощности должны стать новым оружием для борьбы с дронами.

"Сейчас это единственные системы оружия, которые способны одновременно поражать несколько дронов, предлагая низкую стоимость "выстрела" и потенциально "бесконечный боекомплект". Такие системы направляют электромагнитные волны, нарушают работу электроники дронов и фактически выжигают ее изнутри", - отметили в материале.

Эксперты говорят, что быстрое развитие таких технологий в мире, увеличение мощности и уменьшение размеров, делает эти системы более доступными и дает возможность их интегрировать на различные платформы.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал создание антидронового купола. Речь идет о системе, которая не реагирует постфактум, а уничтожает угрозу еще на подлете.

"Мир не готовился к войне такого типа. Но мы вынуждены отвечать - быстро, системно и технологично. Именно поэтому по заданию президента мы меняем подход к защите неба. Трансформация такой системы не происходит за несколько дней, но нужно начать уже сегодня, чтобы в конце концов закрыть этот вопрос", - подчеркнул Федоров.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный раскрыл, чем Силы обороны поразили завод РФ в Таганроге. Он напомнил, что на этом заводе, в частности, производят БПЛА "Молния", которые РФ использует для ударов по прифронтовым городам Украины.

"Здесь мы можем сузить выбор. Либо это "Нептун", либо "Фламинго". Мне давать оценки сложно. Но думаю, что это был "Нептун" с большой вероятностью, поскольку ВМС публиковали это видео", - считает Нарожный.

