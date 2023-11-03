Если вы хотите назвать правильно любимый аксессуар многих женщин, то для этого в украинском языке есть два слова.

В украинском языке есть много слов, которые на самом деле использовать не стоит. Они вросли в нашу повседневную жизнь и мы порой даже не замечаем, что на обозначение тех или иных вещей употребляем то, что засоряет язык. Такое бездумное употребление суржика искажает украинский язык, поэтому стоит почаще заглядывать в словарь и искать правильные соответствия. В частности, это касается украинского слова "буси".

"Мені подарували такі розкішні буси", "Які в тебе гарні буси, вони тобі дуже пасують", "Вона вдягла червоні буси і була королевою вечора", - можно иногда услышать. Но так говорить не стоит, если хотите, чтобы ваш украинский был на высоком уровне.

Дело в том, что на Сайте украинского языка слово "буси" входит в перечень слов, которые считают суржиком.

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Кроме того, в современном словаре хорошего украинского языка "Мова не калька: словник української мови" (Т.Береза, І.Зубрицька, Ю.Зелений, Львів, 2015) слово "буси" попало в список "Так говорят", но авторы советуют употреблять вместо него другие слова.

Так как же сказать на украинском "буси"? И можно ли говорить "буси"?

Если вы хотите назвать правильно любимый аксессуар многих женщин, то для этого в украинском языке есть слово "намисто". Кроме того, можно принять во внимание благозвучное слово "корали".

Что означает слово "намисто"? В Академическом толковом словаре украинского языка (СУМ) можно найти следующие объяснения:

"Намисто - прикраса з перлів, коралів, різнокольорових камінців і т. ін., яку жінки носять на шиї. Ой надіну я сережки І добре намисто, Та піду я на ярмарок В неділю на місто (Тарас Шевченко, II, 1953, 128); Дощ по-французьки жіночого роду, і французький поет малює його як дівчину в перловому намисті (Максим Рильський, III, 1956, 131); * Образно. На вулицях блідне огнів намисто, і ранок злітає, як спів, на місто (Володимир Сосюра, II, 1958, 71); * У порівняннях. Роси чисті На топольках, як намисто, Самоцвітами горять (Іван Вирган, В розповні літа, 1959, 25)".

А вот украинское слово "корали" не такое однозначное – мало кто знает, что "коралами" еще называют красные наросты на шее индюка. Вот дословно, что о словаре "корали" говорится в словаре СУМ:

"Коралі, мн. 1. Намисто (намистини) з коралів. Зінька зірвала з себе.. очіпок, рвонула намисто — і коралі, і дукачі посипались на землю (Олекса Стороженко, I, 1957, 361); Старшенька [Яринка] — біленька, носик тупенький, а брів то й не видно, очі — як ті незабудки, намисто з коралів на шиї (Павло Тичина, I, 1957, 255); // Взагалі намисто. Староміський.. видобув із своєї шкіряної торби кілька.. ліктів різнобарвних скиндячок і блискучих скляних коралів (Іван Франко, III, 1950, 59). 2. розм. Нарости червоного кольору на шиї індика. Аж тут нараз ізчепляться два індики за коралі, тягаються завзято (Лесь Мартович, Тв., 1954, 136); Довгошиїй індик з червоними коралями все вище й вище задирає голову (Євген Гуцало, З горіха.., 1967, 124)".

Что же касается слова "буси", то в этом словаре оно тоже есть – но с пометкой - употребляется редко:

"Буси, бус, мн., рідко. Те саме, що намисто. Антося.. брязкала разками простих бусів [бус] на шиї (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 186)".

А на Портале украинского языка и культуры тоже подчеркивают, что "буси"– это суржик, и в украинском языке советуют использовать лучший вариант -"намисто".

Итак, если сомневаетесь, как правильно - "буси" или "намисто", отдайте предпочтение второму варианту, потому что, как видите, языковеды советуют слово "буси" избегать, если вы действительно хотите разговаривать на хорошем украинском языке.

Говорим на украинском правильно - интересные советы

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко рассказал о распространенной языковой ошибке, которую часто делают люди, побуждая кого-то к действию, например, приглашая кого-то с собой в кино.

Как отмечает Авраменко, люди в таком случае часто употребляют слово "пішли", тогда как правильная форма побуждения к действию будет – "ходімо".

"Пішли – це форма минулого часу: що зробили? Зрізали, подивилися, зайшли, пішли. Ці форми позначають дію, що вже відбулася", - подчеркнул языковед.

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