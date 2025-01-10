Китай быстрее США работает над укреплением своих авиабаз и диверсификацией боевых самолетов в Индо-Тихоокеанском регионе.

В случае возникновения военного конфликта Китай может подавить или уничтожить критически важную американскую авиацию в Индо-Тихоокеанском регионе гораздо меньшим количеством выстрелов, чем потребуется США и их союзникам, чтобы сделать то же самое с военно-воздушными силами Пекина.

Об этом говорится в исследовании Гудзонского института, которое провели Томас Шугарт и Тимоти Уолтон, пишет Business Insider.

Аналитики отметили, что Китай быстрее США работает над укреплением своих авиабаз и диверсификацией боевых самолетов в Индо-Тихоокеанском регионе. Это создает ощутимый дисбаланс в пользу Китая.

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По их словам, в случае конфликта, например, борьбы за Тайвань, Пекину не составит труда атаковать американские аэродромы, так как они уязвимы для нападения.

Шугарт и Уолтон поделились, что Китай за последнее десятилетие более чем вдвое увеличил количество укрепленных укрытий для самолетов и незакрепленных индивидуальных укрытий для авиации в регионе. Помимо этого Пекин увеличил количество рулежных дорожек и рамп.

Аналитики уверены, что все эти усилия фактически дают китайским военным больше мест для защиты и запуска боевых самолетов в потенциальном бою с врагом.

В это же время усилия США выглядят более чем скромными, считают Шугарт и Уолтон. Они подчеркнули, что количество американских и союзных аэродромов в регионе составляет примерно одну треть от китайских.

Такой дисбаланс означает, что Китаю потребуется гораздо меньше ракет или авиаударов, чтобы нейтрализовать аэродромы США и союзников, чем противоположной стороне, добавили Шугарт и Уолтон. Они предупредили, что внезапный упреждающий удар со стороны Пекина может застать США и их союзников врасплох и дать Китаю преимущество в воздушных операциях.

"В стратегическом плане такая дестабилизирующая асимметрия рискует побудить КНР воспользоваться преимуществом первого лица. Китай может инициировать конфликт, если увидит возможность свести на нет воздушную мощь противника на рампе", - сказано в исследовании.

Шугарт и Уолтон напомнили, что Китай вложил огромную сумму денег в свои ракетные войска. Также спутниковые снимки фиксировали макеты американских военных объектов на территории КНР, что может говорить о том, что Пекин действительно рассматривает сценарий прямого военного столкновения со Штатами.

В исследовании утверждается, что для противостояния угрозе, которую представляет собой Китай, США должны продолжать инвестировать в активную защиту своих воздушных операций, укреплять аэродромы для поддержания их устойчивости и ускорять усилия по созданию самолетов и беспилотных систем.

"Проведение эффективной кампании по повышению устойчивости аэродромных операций США потребует обоснованных решений по определению приоритетности проектов и постоянного финансирования. Однако ясно одно: американские аэродромы действительно подвергаются угрозе нападения, и нынешний подход Министерства обороны, заключающийся в основном в игнорировании этого факта, приглашает КНР к агрессии и рискует проиграть войну", - подытожили Шугарт и Уолтон.

Ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе

Ранее в The Telegraph писали, что США строят в Тихом океане островную крепость для противостояния Китаю. Гуам может стать важнейшим объектом в регионе для сил США и союзников в случае вторжения КНР на Тайвань.

Кроме того, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявлял, что война между Штатами и Китаем в Тихом океане не является неизбежной, но угроза ее растет. По его словам, "чтобы предотвратить конфликт, США должны быть готовы".

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