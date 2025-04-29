Стоимость одного такого истребителя превышает 60 миллионов долларов.

В понедельник, 28 апреля, во время резкого маневра авианосца USS Harry S. Truman для избежания атаки хуситов за борт упал истребитель F/A-18 Super Hornet. Как сообщает CNN со ссылкой на ВМС США, самолет утонул.

Хуситы заявили об атаке на американский авианосец в Красном море беспилотниками и ракетами. Это произошло на фоне масштабной операции США против группировки.

По данным издания, во время инцидента с авианосца USS Harry S. Truman в море упал истребитель F/A-18 Super Hornet. Как отмечают в ВМС США, корабль был вынужден резко изменить курс, чтобы избежать обстрела, в результате маневра самолет оказался за бортом и затонул. Стоимость одного такого истребителя превышает 60 миллионов долларов.

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"F/A-18E буксировался в ангар, когда экипаж потерял управление самолетом. Истребитель и тягач упали за борт. Моряки, которые буксировали самолет, приняли немедленные меры, чтобы отойти от него, прежде чем он упадет за борт. Продолжается расследование", - отметили в ВМС США.

В то же время отмечается, что на момент происшествия ударная группа "Трумэна" находилась в Красном море и продолжала выполнять боевые задачи.

Это не первый инцидент с авианосцем. В феврале этого года "Трумэн" столкнулся с торговым судном у берегов Египта, но пострадавших не было. В декабре 2024 года один F/A-18 с этого авианосца был случайно сбит американским эсминцем "Геттисберг" во время учений в Красном море. К счастью, пилоты успели катапультироваться.

США и Йемен - последние новости

15 марта Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что отдал приказ нанести удар по хуситам в Йемене, которые ведут "непрерывную кампанию пиратства, насилия и террора" против американских и других судов, самолетов и беспилотников.

Впоследствии Трамп заявил, что отдал приказ о нанесении "решительных и мощных" ударов США по повстанцам-хуситам в Йемене. Как пишет The Wall Street Journal, он заявил, что "ад обрушится", чтобы противостоять операциям повстанцев. По словам Трампа, удары будут продолжаться, пока хуситы не прекратят нападения на морские суда у побережья.

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