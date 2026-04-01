Китай запускает в Европе проект в 1 миллиард евро с солнечными панелями

Это станет крупнейшим гибридным энергетическим проектом в Европе.

Частный китайский конгломерат SANY инвестирует более 1 миллиарда евро в энергетический проект, включающий два солнечных парка, которые будут построены в уезде Тимиш в Румынии. Проект также включает систему накопления энергии и центр обработки данных.

Издание Ziare.com сообщает, что два солнечных парка мощностью 800 МВт построят в Уйваре. Систему накопления энергии мощностью 2,34 ГВт·ч и центр обработки данных с IТ-нагрузкой 70 МВт возведут в Тимишоаре.

Инвестиции в солнечные парки составляют около 320 миллионов евро, а накопительная система и IТ-центр обойдутся примерно по 350 миллионов евро каждый. Реализацию проекта обеспечивает румынская компания Danube Solar Seven SRL.

Китайская группа SANY известна производством тяжелой промышленной техники и оборудования. SANY поставляет для проекта основное оборудование, включая солнечные панели, изготовленные в провинции Хунань на первой полностью роботизированной линии по производству фотоэлектрических панелей в Китае.

