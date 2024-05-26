Обычно люди могут пить зеленый чай в любое время суток.

Зеленый чай известен своими свойствами, которые способствуют укреплению здоровья. Заварка этого напитка содержит растительные соединения - катехины, среди которых эпигаллокатехин галлат, который является мощным антиоксидантом и борется с воспалением. В издании Eatingwell рассказали, в какое время суток лучше всего пить зеленый чай.

По данным исследователей, если заваривать чай в течение 5 минут при температуре 100 °C, то это усилит его антиоксидантную способность, по сравнению с чаем, который заварили только в течение 2 минут при более низких температурах.

"Горячая вода помогает чаю экстрагировать больше полифенолов и выводить окислительные радикалы по сравнению с холодной (хотя если заваривать его слишком долго, он становится неприятно горьким)", - отмечают в материале. Видео дня

По словам врачей, зеленый чай является идеальным напитком, который не содержит калорий и сахара и является источником антиоксидантных растительных соединений, которые могут быть полезными для многих людей.

"Самое важное - пить зеленый чай тогда, когда вам удобно, утром, днем или вечером", - рекомендует доктор философии, зарегистрированный диетолог Джой Дубост.

Однако стоит учесть моменты относительно потребления чай в то или иное время суток.

Утро

Если употреблять зеленый чай в это время, то вы будете получать полезные катехины с самого утра. Лучше употреблять его натощак, ведь питательные вещества не могут конкурировать с усвоением антиоксидантов. Исследования показывают, что белки, клетчатка и некоторые минералы могут ухудшить биодоступность (или количество вещества, которое ваш организм может поглотить и использовать) флавоноидов. То есть флавоноиды могут попасть в ловушку в компонентах (например, клетчатке) пищи, фактически, скрывая их от организма во время пищеварения.

Между приемами пищи

Если пить чай прямо перед потреблением пищи, то это может иметь негативные последствия. Танины, которые создают терпкий вкус чая могут препятствовать усвоению железа.

"Железо - это минерал, который содержится в продуктах питания и входит в состав эритроцитов, ответственных за транспортировку кислорода к клеткам для обеспечения их энергией, среди других функций. По этой причине лучше всего пить зеленый чай как минимум за два часа до или после еды, чтобы максимизировать усвоение антиоксидантов", - советует зарегистрированный диетолог в Trainer Academy Крисси Арсено.

После еды

Для некоторых людей зеленый чай является хорошим способом закончить трапезу, однако специалисты так же предостерегают людей, как в предыдущем случае. Танины, которые есть в зеленом чае, могут препятствовать усвоению питательных веществ, таких как железо, что вызывает особое беспокойство, если у вас есть риск дефицита железа.

"Танины могут связываться с железом из растительных источников (негемовым железом) в пищеварительном тракте, затрудняя его усвоение организмом. Лучше подождать пару часов - и вместо этого насладиться чашкой чая в нерабочее время", - отмечают в публикации.

Вечернее время

Для большинства людей пить чай является расслабляющим ритуалом перед сном. Однако зеленое время содержит кофеин. Да, его меньше, чем в кофе, однако это все равно может помешать вам заснуть или не заснуть, особенно если вы чувствительны к кофеину.

По словам Дубоста, можно употреблять чай без кофеина, хотя это уменьшает количество флавоноидов в чае. Если вы любите выпить чашку чая перед сном, выбирайте травяной чай, к примеру, ромашковый, который, естественно, не содержит кофеина.

Польза зеленого чая

Ранее эксперты рассказали, что зеленый чай может быть одним из самых полезных, если речь идет о снижении уровня холестерина. Он является лучшим источником различных полифенолов, которые содержат полезные антиоксиданты.

Также специалисты назвали 7 видов чая, которые помогут вам похудеть. Среди них есть и зеленый чай, ведь он содержит много антиоксидантов, а именно катехины, которые могут поддерживать здоровый метаболизм и повышать эффективность сжигания жира в организме, тем самым уменьшая жировые отложения, особенно в области живота.

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