Традиционный чай содержит антиоксиданты и полезен для здоровья.

Врачи-диетологи рассказали, какой чай лучше всего помогает контролировать уровень холестерина, пишет eatingwell.com.

Наверняка многие слышали, что увеличение количества клетчатки и сокращение количества насыщенных жиров и сахара могут положительно повлиять на уровень холестерина в крови. А вот о пользе в этом направлении чая мало кто знает.

"Традиционный чай содержит антиоксиданты и полезен для здоровья, например, предотвращает рак и снижает уровень холестерина", - заявила диетолог Лиза Эндрюс. Видео дня

Благодаря этому чай может быть полезным дополнением к большинству диет.

Лучший чай для снижения уровня холестерина

По мнению экспертов, зеленый чай может быть одним из самых полезных чаев, когда дело доходит до снижения уровня холестерина. Наряду с другими видами чая, он является лучшим источником различных полифенолов, которые содержат полезные антиоксиданты, рассказал доктор Ван На Чун.

Небольшое исследование 2023 года показало, что у людей с диабетом 2 типа и нефропатией (заболеванием почек), которые выпивали три чашки зеленого чая в день, наблюдалось снижение общего холестерина.

И недавний метаанализ показал аналогичные результаты, что употребление зеленого чая может значительно помочь снизить как общий холестерин, так и холестерин ЛПНП (также известный как "плохой").

При этом ученые согласны с тем, что, хотя употребление чая может быть полезно для снижения уровня холестерина, необходимы дополнительные исследования.

Напомним, ранее УНИАН писал, что будет, если бросить пить кофе.

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