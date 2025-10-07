Не только тюльпаны: эти семь луковичных цветов стоит успеть посадить в октябре

Чтобы иметь яркий сад осенью уже сейчас надо провести посадку цветов.

Дело, которое садоводам надо успеть сделать в октябре, это посадить все весенние луковицы до первых заморозков. Высадка луковиц в грунт сейчас обеспечит очень важный холодный период и подготовит их к крепкому укоренению и яркому цветению, советуют эксперты по садоводству в статье для сайта Homes and Gardens.

Одними из первых весной распускаются крокусы. Они имеют очень эффектный вид, когда растут группой. Крокусы сажают на глубину 7-10 сантиметров, близко друг к другу. Но также их можно высадить в горшки. По словам эксперта Мэри Джейн Дюфорд из компании "Home for the Harvest", крокусы гораздо лучше растут в климате, где бывают морозные зимы. Она говорит, что в теплых регионах их даже нужно дополнительно охлаждать в холодильнике в течение 2-3 месяцев перед посадкой.

Также яркие весенние цветы - нарциссы. Обычно они растут много лет на одном месте. И не нуждаются в ежегодной пересадке. Лора Дженни, генеральный директор The Inspired Garden, посоветовала сажать нарциссы в глубине клумбы, а не бордюром. Это позволит более поздним растениям прикрыть увядшие листья нарциссов поздней весной. Клумбу с нарциссами прекрасно дополнят декоративные луки и ранние ирисы.

Декоративные луки, в первую очередь аллиум, - чрезвычайно привлекательный цветок. К тому же, его очень любят пчелы и бабочки. Алиумы также высаживают в октябре на глубину, вдвое или втрое превышающую высоту луковицы.

Конечно, самыми яркими весенними цветами остаются тюльпаны, которые цветоводы любят даже несмотря на необходимость ежегодно выкапывать луковицы для просушки. Их также стоит сажать в октябре. Как правило, они цветут недолго. Поэтому на одной клумбе стоит сажать тюльпаны с разным временем цветения. Также тюльпаны легко вырастить в горшках, если на зиму вкопать их в уровень с землей, а весной выкопать и поставить в удобное место.

Менее распространенным пока остается луковичный цветок камассия, или дикий гиацинтОн порадует синими, кремово-белыми или бледно-розовыми нежными цветами. Луковицы камассии высаживают на глубину 7-10 сантиметров на солнечных участках или в полутени. Но стоит учесть, что цветок вырастает до 90 сантиметров, поэтому сажать их надо в заднюю часть клумбы.

Настоящие гиацинты уже завоевали популярность в садах. Этот цветок можно сажать на клумбе - примерно на 10-15 см в глубину и на расстоянии не менее 10-15 см друг от друга. А особенно привлекательной будет группа гиацинтов в контейнере. Также гиацинтами можно заполнить пробелы между другими цветами.

"При работе с луковицами гиацинтов следует использовать перчатки, поскольку они содержат щавелевую кислоту, которая может вызвать незначительное раздражение кожи у некоторых людей", - предупредила Мэри Джейн Дюфорд.

А одним из самых необычных луковичных весенних цветов сейчас являются рябчики, или фритилярии. Они имеют уникальное фиолетовое цветение с клетчатым узором. Также они бывают белого цвета. Для посадки можно выбрать фритилярию сорта "Змеиная голова" - этот привлекательный цветок подходит для посадки на газонах, бордюрах и в горшках. Сажают рябчики на глубину 7-12 сантиметров. Лучше всего - в полутени. Важный момент в выращивании этих цветов - после цветения листья не стоит обрезать, они должны естественным образом засохнуть, чтобы отдать луковице максимум энергии.

Можно ли посадить луковицы в ноябре?

Эксперты говорят, что это вполне возможно делать, пока земля окончательно не промерзла. Особенно, если высаживать луковицы в теплицах для раннего цветения. В то же время именно октябрьская посадка обеспечит луковицы достаточный уровень холода в течение осени и зимы, прежде чем начнется развитие корней.

Растения, которые нельзя чипать осенью

Напомним, что важным делом садоводов в холодный период является обрезка. И если есть растения, которые могут простить осеннюю обрезку, то к некоторым лучше не подходить с секатором до весны. Полный список таких растений назвали садоводы.

