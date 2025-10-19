Ситуация может отличаться у тех, кто пьет кофе регулярно, и тех, кто употребляет его лишь иногда.

Существует мнение, что употребление кофе приводит к обезвоживанию организма. Действительно ли это так - объяснила диетолог Карина Толентино на страницах Verywellhealth.

По ее словам, кофеин, который содержится в кофе, действительно является мочегонным средством, однако если вы выпьете чашку кофе, то количество потерянной жидкости не будет больше количества потребленной.

Согласно исследованию, опубликованному в 2014 году в научном журнале PLOS, если кофе пить регулярно, то он насыщает организм жидкостью так же, как и вода.

Впрочем, отмечает эксперт, это не означает, что когда есть жажда - сразу надо пить кофе, ведь потребление кофеина должно быть умеренным.

"Организму нужно от одного до четырех дней, чтобы выработать толерантность к действию кофеина, в том числе и чтобы исчез его мочегонный эффект. Поэтому у тех, кто пьет кофе регулярно, реже бывает увеличение количества мочи, чем у тех, кто пьет кофе изредка", - говорится в материале.

Легкое обезвоживание у тех, кто кофе пьет часто, может произойти от четырех или более чашек напитка (более 400 миллиграммов кофеина). Результаты исследования, вышедшего в 2017 году в журнале PubMed, показали, что когда крепче кофе или когда его больше (а значит, и больше кофеина), то вода активнее выводится из организма, чем когда количество кофеина мало.

Сколько воды в кофе

Кофе в основном состоит из воды. Содержание жидкости в чашке кофе может варьироваться в зависимости от вида кофейных зерен, степени обжарки, способа заваривания и количества воды. Например, порция эспрессо содержит меньше воды, чем капельного кофе.

В среднем вода составляет 98% от общего объема стандартной чашки заваренного кофе. Хотя кофе может способствовать поддержанию водного баланса, лучше все же для этого выбирать обычную воду, подчеркнула диетолог.

Почему после кофе бывает сухость во рту

Вопреки распространенному мнению, сухость во рту после употребления кофе не связана с обезвоживанием. Кофе содержит танины - соединения, отвечающие за горький вкус и ощущение сухости во рту. Как свидетельствуют данные исследования, которое вышло в 2020 году в научном журнале MDPI, они связываются с белками слюны, делая ее более густой и менее эффективной для смазывания рта, что приводит к ощущению сухости.

Можно ли остановить мочегонный эффект кофе

Если вы регулярно пьете кофе, при этом ежедневное количество потребляемого кофеина составляет не более 400 мг, то это, вероятно, не приведет к обезвоживанию. Но если вы пьете много кофе, то стоит следить за тем, чтобы поддерживать водный баланс.

Есть несколько путей, как не допустить обезвоживания во время употребления кофе.

- Выбирайте кофе с меньшим содержанием кофеина - это поможет уменьшить его мочегонный эффект. Хорошие варианты - кофе без кофеина и полукофеиновый. Вы также можете заваривать напиток дома, добавляя меньшее количество кофе на стакан воды.

- В течение дня пейте воду, которая является лучшим средством для гидратации. Также можно пить молоко, чай, сок.

- Знайте свои границы. Если вы чувствительны к кофеину или заметили, что после выпитого кофе есть значительная потеря воды, подумайте над тем, чтобы уменьшить потребление напитка.

- Выбирайте кофе осознанно, помня, что некоторые его виды содержат больше кофеина, чем другие.

- Регулярно употребляйте кофе. Употребление нескольких чашек крепкого кофе за короткий промежуток времени может усилить его мочегонное действие. Старайтесь придерживаться темпа ежедневного потребления, чтобы избежать потери слишком большого количества жидкости.

Как определить, есть ли у вас обезвоживание

Обезвоживание возникает, когда организм теряет больше жидкости, чем вы потребляете. Вот его признаки:

- ощущение жажды;

- темная моча;

- уменьшение мочеиспускания;

- сухость кожи, губ, слизистой оболочки рта;

- головная боль;

- усталость;

- головокружение или легкое головокружение;

Что может усилить обезвоживание

Кофе вряд ли приведет к значительному обезвоживанию. Однако некоторые причины могут усилить потерю жидкости организмом. Это:

- чрезмерное потоотделение;

- рвота;

- диарея;

- недостаточное употребление жидкости;

- частое мочеиспускание из-за определенных заболеваний или приема лекарств.

Ранее УНИАН рассказывал, влияет ли кофе на состояние кожи. Исследования показали, что употребление кофеина может отражаться на здоровье кожи различными способами, в частности повышением уровня коллагена, но в то же время, если злоупотреблять напитком, и уменьшением эластичности.

