Исследователи наконец определили точный возраст строительства храма.

Карнакский храм в Египте, расположенный примерно в 480 километрах к югу от столицы, Каира, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно принимает миллионы туристов. Как пишет DailyMail, этот храм называют важнейшим религиозным комплексом Древнего Египта, но его происхождение до сих пор оставалось загадкой.

Однако недавно ученые из Саутгемптонского университета провели самое полное геоархеологическое исследование Карнакского храма. Они утверждают, что он был построен около 4000 лет назад группой элиты как место поклонения верховному и могущественному богу Амону-Ра. Это божество, почитаемое по всему Египту, в то время представляло собой сплав "невидимого" бога воздуха Амона и бога солнца Ра.

По словам экспертов, их выводы положили конец спорам о самом раннем заселении и строительстве Карнакского храма. Как рассказал автор исследования доктор Бен Пеннингтон газете DailyMail, ранее существовало две основных версии. Согласно первой, храм был построен очень рано, около 3000 г. до н. э. Соглсно второй, он, вероятно, датируется более поздним периодом, около 2000 г. до н. э.

"Мы обнаружили, что более ранняя дата невозможна, а более поздняя дата подтверждается имеющимися данными", - сказал он.

Так, ученые проанализировали 61 образец осадочных пород и десятки тысяч керамических фрагментов, найденных на территории храма и вокруг него. Это позволило им составить карту изменений ландшафта вокруг храма на протяжении его истории и собрать новые данные о возрасте Карнакского храма.

По мнению группы, это место было непригодно для постоянного проживания примерно до 2520 года до н.э., поскольку регулярно затапливалось быстрым течением Нила. Вместо этого, по оценкам исследователей, самое раннее поселение в Карнаке, вероятно, появилось в эпоху Древнего царства (ок. 2591–2152 гг. до н.э.) в результате развития речных русел.

Найденные на месте раскопок керамические фрагменты подтверждают это открытие, причем самые ранние датируются примерно 2305–1980 гг. до н.э.

При этом исследователи утверждают, что земля, на которой был построен храм, образовалась, когда речные русла врезались сушу с запада и востока, создавая остров на возвышенности, окружённый водой. А древнеегипетские тексты эпохи Древнего царства утверждают, что бог-творец Амон-Ра проявился в виде возвышенности, выходящей из "озера".

"Это новое исследование предоставляет беспрецедентные сведения об эволюции Карнакского храма: от небольшого острова до одного из определяющих учреждений Древнего Египта", — сказал Пеннингтон.

Ранее у берегов Египта нашли затонувший древний порт, который служил крупным морским узлом во времена Клеопатры VII, последнего фараона страны.

