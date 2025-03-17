Посадите эти сладкие, урожайные сорта малины и точно не пожалеете.

Каждый садовод мечтает вырастить пышный и здоровый сад, который прокормит семью на весь год. Селекционеры стараются удовлетворить любые запросы дачников. К примеру, выводят сорта малины со стойкостью к морозам и особенно крупными плодами.

Мы назвали лучшие сорта ремонтантной малины в Украине (которая плодоносит дважды в год) и обычной. Дачники отмечают их урожайность и невероятный вкус.

Какие лучшие сорта малины в Украине - ТОП 6

Каждый сорт малины уникален по вкусу. Но посадив любой из перечисленных, вы точно не разочаруетесь. Они щедро плодоносят, не боятся вредителей и долго хранятся после сбора.

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Похвалинка

Этот необычный сорт отличается гигантскими ягодами, длина которых может достигать 4 см. Помимо крупных размеров, эта малина также может похвалиться десертным вкусом и выраженным ароматом. Похвалинка привлекательно выглядит и хорошо переносит дорогу, поэтому подходит для выращивания на продажу. Не боится долгой засухи.

Крепыш

Эта ремонтантная малина с крупными ягодами хорошо подходит для выращивания на продажу. Свое название он получил благодаря отличному иммунитету, устойчивостью к холоду и крепким стеблям. Также Крепыш не боится засухи и жары.

Отзывы дачников о сорте очень положительные:

Выращивать малину Крепыш - одно удовольствие! Ягод много и они очень вкусные. Хранятся долго после сбора, имеют десертный вкус.

Богатырь

Мощный куст с крепкими стеблями подарил сорту такое название. Малина Богатырь очень сладкая, с долгим медовым послевкусием. Плодоносит хоть и раз в год, но долго и обильно - с одного растения можно собрать 5 кг урожая. Не боится сорт ни морозов, ни болезней.

Карамелька

Если хотите узнать ответ на вопрос: "Какой сорт малины сладкий?", то посадите Карамельку. Из названия сорта понятно, что его ягоды слаще мёда. Другие его достоинства: стабильно большой урожай, хорошая транспортабельность, устойчивость к фитофторозу. Однако на жаре эта малина быстро сохнет, поэтому лучше выращивать в полутени.

Зюгана

Сорт малины Зюгана является одним из самых популярных и известных среди садоводов, и его слава заслужена. Невероятно сладкие плоды, обильное плодоношение, неприхотливость нравятся дачникам. Кусты вырастают невысокими и не очень запутанными, благодаря чему удобно собирать урожай. Плодоносит дважды в год - в начале лета и затем осенью.

Вот как об этой малине отзываются садоводы:

Достоинств у сорта Зюгана много: крупная ягода, не горит на солнце, куст не падает, не привередлив, отлично размножается - из 10 кустов получила 75 на второй год.

Желтый гигант

По отзывам дачников, это один из самых лучших сортов желтой малины. С одного куста можно сорвать около 4 кг урожая. Желтый гигант неприхотливый и морозоустойчивый. Плоды очень сладкие, сочные, с долгим послевкусием. По вкусовым качествам это превосходный сорт. Хорошо подходит для консервации.

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