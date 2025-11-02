фото ua.depositphotos.com

Люди могут контролировать высокое кровяное давление с помощью постоянных физических нагрузок, поддержания здорового веса и внимательного отношения к своему питанию. Также в таком случае стоит ограничить или исключить из рациона продукты с высоким содержанием соли, сахара и вредных жиров. Поэтому издание health назвало 10 продуктов, которых следует избегать, если у вас высокое кровяное давление.

Соленые продукты

Слишком большое количество соли может привести к задержке воды в организме, увеличению объема крови и дополнительному давлению на стенки артерий. Также это может способствовать развитию таких осложнений, как сердечные заболевания и инсульт.

К соленым продуктам относятся:

  • консервированные супы;
  • приправы;
  • переработанное мясо;
  • пакетированные снеки;
  • пицца.

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров

Из-за насыщенных жиров накапливаются бляшки в артериях, в результате чего они сужаются и ограничивается кровоток, что может повысить артериальное давление.

К продуктам, богатым насыщенными жирами, относятся:

  • соусы на основе сливок;
  • жирные сорта мяса;
  • жареные продукты;
  • полножирные молочные продукты;
  • переработанное мясо.

Продукты с высоким содержанием добавленного сахара

Употребление продуктов с высоким содержанием сахара может вызвать скачки уровня сахара в крови, что еще больше ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы и провоцирует воспалительные процессы.

К продуктам с добавлением сахара относятся:

  • выпечка для завтрака;
  • конфеты;
  • консервированные фрукты (в сиропе);
  • подслащенные йогурты;
  • сиропы;
  • сахарные напитки.

"Сахарные напитки могут способствовать набору веса и инсулинорезистентности, увеличивая риск развития гипертонии. Высокое содержание сахара может вызвать значительное повышение уровня глюкозы в крови, что может негативно повлиять на кровообращение и лимфообращение в организме", - объяснили в health.

К сладким напиткам относятся:

  • энергетические напитки;
  • обычные газированные напитки;
  • спортивные напитки;
  • подслащенные кофейные напитки;
  • сладкий холодный чай.

Алкоголь

Во время употребления алкоголя сосуды в основном расслабляются, в результате чего временно может снизиться артериальное давление.

"После употребления большого количества алкоголя или длительного употребления артериальное давление может снова повыситься - иногда даже выше, чем до этого. Влияние алкоголя варьируется от человека к человеку, но употребление больших количеств может способствовать набору веса и обезвоживанию. Алкоголь также может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, включая те, что влияют на артериальное давление", - добавляют в материале.

Переработанные замороженные продукты

Замороженные продукты - это удобно, но они содержат высокий уровень натрия, жира и сахара, а также связаны с повышенным риском гипертонии.

К замороженным продуктам относятся:

  • замороженный картофель фри;
  • замороженная лазанья;
  • замороженная пицца;
  • замороженные пироги;
  • замороженные готовые обеды.

Продукты с высоким содержанием холестерина

Такие продукты могут негативно влиять на артериальное давление, способствуя развитию атеросклероза. Исследования связывают высокий уровень холестрина с повышенным риском гипертонии.

К продуктам с высоким содержанием холестерина относятся:

  • масло;
  • говядина, включая гамбургеры, бекон и колбасу;
  • сыр;
  • субпродукты;
  • моллюски;
  • фаст-фуд с высоким содержанием жира.

"Фаст-фуд с высоким содержанием жира часто содержит насыщенные и трансжиры, которые могут способствовать набору веса, повышению уровня холестерина и воспалениям в организме. Фаст-фуд также может содержать много натрия, что может влиять на водный баланс и артериальное давление", - подчеркнули в издании.

К продуктам с высоким содержанием жира относятся:

  • картофель фри;
  • жареная курица;
  • жареная рыба;
  • гамбургеры;
  • пицца.

Соусы

Обычно соусы содержат большое количество натрия и могут иметь добавленный сахар. Однако контроль порций может помочь уменьшить риск влияния на артериальное давление.

К ним относятся:

  • соус барбекю;
  • кетчуп и горчица;
  • соевый соус;
  • соус терияки;
  • кремовые заправки.

Переработанные или упакованные снеки

Эти продукты обычно содержат много натрия, добавленного сахара и нездоровых жиров. Упакованные снеки созданы для длительного хранения, поэтому часто для этого используются соединения, содержащие натрий.

"Многие переработанные снеки также не содержат необходимых питательных веществ, поэтому они менее сытные и вам приходится потреблять их больше, чтобы утолить голод", - отмечают в материале.

К переработанным продуктам относятся:

  • шоколадные батончики;
  • снеки со вкусом сыра;
  • пакетированные печенья;
  • картофельные чипсы, претзели, пакетированный попкорн;
  • снековые смеси.

