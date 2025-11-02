Эта еда может только ухудшить ваше состояние здоровья.

Люди могут контролировать высокое кровяное давление с помощью постоянных физических нагрузок, поддержания здорового веса и внимательного отношения к своему питанию. Также в таком случае стоит ограничить или исключить из рациона продукты с высоким содержанием соли, сахара и вредных жиров. Поэтому издание health назвало 10 продуктов, которых следует избегать, если у вас высокое кровяное давление.

Соленые продукты

Слишком большое количество соли может привести к задержке воды в организме, увеличению объема крови и дополнительному давлению на стенки артерий. Также это может способствовать развитию таких осложнений, как сердечные заболевания и инсульт.

К соленым продуктам относятся:

Видео дня

консервированные супы;

приправы;

переработанное мясо;

пакетированные снеки;

пицца.

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров

Из-за насыщенных жиров накапливаются бляшки в артериях, в результате чего они сужаются и ограничивается кровоток, что может повысить артериальное давление.

К продуктам, богатым насыщенными жирами, относятся:

соусы на основе сливок;

жирные сорта мяса;

жареные продукты;

полножирные молочные продукты;

переработанное мясо.

Продукты с высоким содержанием добавленного сахара

Употребление продуктов с высоким содержанием сахара может вызвать скачки уровня сахара в крови, что еще больше ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы и провоцирует воспалительные процессы.

К продуктам с добавлением сахара относятся:

выпечка для завтрака;

конфеты;

консервированные фрукты (в сиропе);

подслащенные йогурты;

сиропы;

сахарные напитки.

"Сахарные напитки могут способствовать набору веса и инсулинорезистентности, увеличивая риск развития гипертонии. Высокое содержание сахара может вызвать значительное повышение уровня глюкозы в крови, что может негативно повлиять на кровообращение и лимфообращение в организме", - объяснили в health.

К сладким напиткам относятся:

энергетические напитки;

обычные газированные напитки;

спортивные напитки;

подслащенные кофейные напитки;

сладкий холодный чай.

Алкоголь

Во время употребления алкоголя сосуды в основном расслабляются, в результате чего временно может снизиться артериальное давление.

"После употребления большого количества алкоголя или длительного употребления артериальное давление может снова повыситься - иногда даже выше, чем до этого. Влияние алкоголя варьируется от человека к человеку, но употребление больших количеств может способствовать набору веса и обезвоживанию. Алкоголь также может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, включая те, что влияют на артериальное давление", - добавляют в материале.

Переработанные замороженные продукты

Замороженные продукты - это удобно, но они содержат высокий уровень натрия, жира и сахара, а также связаны с повышенным риском гипертонии.

К замороженным продуктам относятся:

замороженный картофель фри;

замороженная лазанья;

замороженная пицца;

замороженные пироги;

замороженные готовые обеды.

Продукты с высоким содержанием холестерина

Такие продукты могут негативно влиять на артериальное давление, способствуя развитию атеросклероза. Исследования связывают высокий уровень холестрина с повышенным риском гипертонии.

К продуктам с высоким содержанием холестерина относятся:

масло;

говядина, включая гамбургеры, бекон и колбасу;

сыр;

субпродукты;

моллюски;

фаст-фуд с высоким содержанием жира.

"Фаст-фуд с высоким содержанием жира часто содержит насыщенные и трансжиры, которые могут способствовать набору веса, повышению уровня холестерина и воспалениям в организме. Фаст-фуд также может содержать много натрия, что может влиять на водный баланс и артериальное давление", - подчеркнули в издании.

К продуктам с высоким содержанием жира относятся:

картофель фри;

жареная курица;

жареная рыба;

гамбургеры;

пицца.

Соусы

Обычно соусы содержат большое количество натрия и могут иметь добавленный сахар. Однако контроль порций может помочь уменьшить риск влияния на артериальное давление.

К ним относятся:

соус барбекю;

кетчуп и горчица;

соевый соус;

соус терияки;

кремовые заправки.

Переработанные или упакованные снеки

Эти продукты обычно содержат много натрия, добавленного сахара и нездоровых жиров. Упакованные снеки созданы для длительного хранения, поэтому часто для этого используются соединения, содержащие натрий.

"Многие переработанные снеки также не содержат необходимых питательных веществ, поэтому они менее сытные и вам приходится потреблять их больше, чтобы утолить голод", - отмечают в материале.

К переработанным продуктам относятся:

шоколадные батончики;

снеки со вкусом сыра;

пакетированные печенья;

картофельные чипсы, претзели, пакетированный попкорн;

снековые смеси.

Другие советы по здоровью

Ранее диетологи назвали лучший сыр, который поможет сохранить кости крепкими. Речь идет о пармезане, который обеспечивает почти 30% суточной нормы на унцию.

Также кардиологи объяснили, что вызывает высокое кровяное давление. В частности они рассказали, какие детали в образе жизни и состоянии здоровья могут способствовать повышению артериального давления.

Вас также могут заинтересовать новости: