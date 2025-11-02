Люди могут контролировать высокое кровяное давление с помощью постоянных физических нагрузок, поддержания здорового веса и внимательного отношения к своему питанию. Также в таком случае стоит ограничить или исключить из рациона продукты с высоким содержанием соли, сахара и вредных жиров. Поэтому издание health назвало 10 продуктов, которых следует избегать, если у вас высокое кровяное давление.
Соленые продукты
Слишком большое количество соли может привести к задержке воды в организме, увеличению объема крови и дополнительному давлению на стенки артерий. Также это может способствовать развитию таких осложнений, как сердечные заболевания и инсульт.
К соленым продуктам относятся:
- консервированные супы;
- приправы;
- переработанное мясо;
- пакетированные снеки;
- пицца.
Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров
Из-за насыщенных жиров накапливаются бляшки в артериях, в результате чего они сужаются и ограничивается кровоток, что может повысить артериальное давление.
К продуктам, богатым насыщенными жирами, относятся:
- соусы на основе сливок;
- жирные сорта мяса;
- жареные продукты;
- полножирные молочные продукты;
- переработанное мясо.
Продукты с высоким содержанием добавленного сахара
Употребление продуктов с высоким содержанием сахара может вызвать скачки уровня сахара в крови, что еще больше ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы и провоцирует воспалительные процессы.
К продуктам с добавлением сахара относятся:
- выпечка для завтрака;
- конфеты;
- консервированные фрукты (в сиропе);
- подслащенные йогурты;
- сиропы;
- сахарные напитки.
"Сахарные напитки могут способствовать набору веса и инсулинорезистентности, увеличивая риск развития гипертонии. Высокое содержание сахара может вызвать значительное повышение уровня глюкозы в крови, что может негативно повлиять на кровообращение и лимфообращение в организме", - объяснили в health.
К сладким напиткам относятся:
- энергетические напитки;
- обычные газированные напитки;
- спортивные напитки;
- подслащенные кофейные напитки;
- сладкий холодный чай.
Алкоголь
Во время употребления алкоголя сосуды в основном расслабляются, в результате чего временно может снизиться артериальное давление.
"После употребления большого количества алкоголя или длительного употребления артериальное давление может снова повыситься - иногда даже выше, чем до этого. Влияние алкоголя варьируется от человека к человеку, но употребление больших количеств может способствовать набору веса и обезвоживанию. Алкоголь также может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, включая те, что влияют на артериальное давление", - добавляют в материале.
Переработанные замороженные продукты
Замороженные продукты - это удобно, но они содержат высокий уровень натрия, жира и сахара, а также связаны с повышенным риском гипертонии.
К замороженным продуктам относятся:
- замороженный картофель фри;
- замороженная лазанья;
- замороженная пицца;
- замороженные пироги;
- замороженные готовые обеды.
Продукты с высоким содержанием холестерина
Такие продукты могут негативно влиять на артериальное давление, способствуя развитию атеросклероза. Исследования связывают высокий уровень холестрина с повышенным риском гипертонии.
К продуктам с высоким содержанием холестерина относятся:
- масло;
- говядина, включая гамбургеры, бекон и колбасу;
- сыр;
- субпродукты;
- моллюски;
- фаст-фуд с высоким содержанием жира.
"Фаст-фуд с высоким содержанием жира часто содержит насыщенные и трансжиры, которые могут способствовать набору веса, повышению уровня холестерина и воспалениям в организме. Фаст-фуд также может содержать много натрия, что может влиять на водный баланс и артериальное давление", - подчеркнули в издании.
К продуктам с высоким содержанием жира относятся:
- картофель фри;
- жареная курица;
- жареная рыба;
- гамбургеры;
- пицца.
Соусы
Обычно соусы содержат большое количество натрия и могут иметь добавленный сахар. Однако контроль порций может помочь уменьшить риск влияния на артериальное давление.
К ним относятся:
- соус барбекю;
- кетчуп и горчица;
- соевый соус;
- соус терияки;
- кремовые заправки.
Переработанные или упакованные снеки
Эти продукты обычно содержат много натрия, добавленного сахара и нездоровых жиров. Упакованные снеки созданы для длительного хранения, поэтому часто для этого используются соединения, содержащие натрий.
"Многие переработанные снеки также не содержат необходимых питательных веществ, поэтому они менее сытные и вам приходится потреблять их больше, чтобы утолить голод", - отмечают в материале.
К переработанным продуктам относятся:
- шоколадные батончики;
- снеки со вкусом сыра;
- пакетированные печенья;
- картофельные чипсы, претзели, пакетированный попкорн;
- снековые смеси.
