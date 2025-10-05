Эти приборы все равно потребляют электроэнергию, даже когда не работают.

С наступлением холодов счета на коммунальные услуги начинают только увеличиваться. Поэтому издание CNET рассказало, как сэкономить на электроэнергии, чтобы максимально сэкономить свои средства.

Можно ли сэкономить деньги, отключая электроприборы от сети?

Как пишет Energy.gov, бытовые приборы все равно потребляют энергию, даже когда они выключены, или остаются подключенными к сети. Такими приборами являются:

настольные компьютеры, которые были переведены в режим сна, а не выключены;

зарядные устройства;

медиаплееры;

новые умные бытовые приборы, такие как холодильники, стиральные машины и сушилки, которые имеют постоянно включенные дисплеи, подключение к Интернету и электронное управление.

Как уменьшить энергопотребление в режиме ожидания?

Первым шагом должно быть отключение от сети всех устройств, которые не используются активно или нечасто.

"Примерами устройств, которые можно легко отключить от сети, являются телевизоры и телеприставки в гостевых комнатах. Обычно также легко отключить медиаплееры, когда они не используются, например радио или CD-плеер. Когда вы отключаете устройство от зарядного устройства, это может помочь вам выработать привычку отключать и само зарядное устройство. Вы также можете быть удивлены, сколько устройств мы подключили к сети, которые уже даже не используем", - говорится в материале.

Также эксперты советуют установить светодиодные лампочки, ведь они потребляют гораздо меньше энергии по сравнению с лампами накаливания.

Другие советы экспертов

