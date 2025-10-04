По словам специалистов, в вашем доме могут быть так называемые "мертвые" зоны, в которых нет интернета.

Скорее всего, вы когда-нибудь замечали, что ваш ноутбук, планшет или телефон не подключается к сети Wi-Fi в некоторых зонах вашего дома. Такие зоны называют "мертвыми", ведь там сигнал исчезает. Однако CNET пишет, что несмотря на то, что такое явление является распространенным, его можно исправить.

"[Мертвые зоны] обычно возникают из-за удаленности от Wi-Fi-роутера, препятствий в виде стен и мебели, помех от других электронных устройств, неправильного размещения роутера или сочетания всех этих факторов", - подчеркнул CNET автор статей об умных домах и сетях Дхрув Бхутани.

Как выявить "мертвые" зоны Wi-Fi

Для этого эксперты советуют провести тест скорости.

Видео дня

"Лучший способ диагностировать мертвую зону - это провести тест скорости. После этого теста вы получите доступ к ключевой информации, такой как скорость загрузки и выгрузки, колебания и задержка. Вы можете просто достать свой телефон в [возможной] мертвой зоне и провести тест скорости оттуда", - объяснил старший репортер CNET по вопросам широкополосного доступа Джо Супан.

Также вам стоит пройтись по дому и провести тесты в тех местах, которые для вас являются наиболее важными. Если скорость интернета не соответствует скорости в других частях дома, то, скорее всего, вы нашли "мертвую" зону.

Кроме того, эксперты советуют создать карту сети. Бхутани советует использовать для этого приложения Netspot и Fing, которые доступны для Android и iOS.

"Выбрав приложение, пройдитесь по дому, чтобы проверить соединение. В приложении следует найти раздел, показывающий силу сигнала", - добавляют в материале.

Специалист отметил, что это может быть обозначено как "RSSI или индикатор силы принятого сигнала". Эти значения измеряются в дБм (децибел-милливатты), и чем ближе они к нулю, тем лучше.

"Если индикатор показывает силу сигнала -30, это будет достаточно сильный сигнал Wi-Fi, тогда как сила сигнала в диапазоне от -70 до -80 будет слабым сигналом. Если значение ниже, сигнал, вероятно, будет непригодным для использования", - предупредил Бхутани.

Когда вы нашли эти зоны, то можете поинтересоваться, почему они становятся такими.

"Физические препятствия играют здесь значительную роль. Чем больше стен, особенно толстых, между вашим маршрутизатором Wi-Fi и принимающими устройствами, тем слабее сигнал. Большая мебель, металлические приборы, другое оборудование Wi-Fi и даже аквариумы также могут поглощать, препятствовать или мешать сигналу Wi-Fi", - объяснили в CNET.

Какие еще могут быть причины

Расположение

Расположение маршрутизатора является еще одним важным фактором, который стоит учитывать. Если его разместить под полкой телевизора, то он может иметь аккуратный и эстетичный вид, однако это может привести к появлению "мертвых зон" Wi-Fi.

Поэтому, чтобы решить эту проблему, "маршрутизатор следует разместить в центральной части дома, подальше от стен и на расстоянии нескольких футов от пола", рекомендует Супан.

Регулировка антенн

Если ваш маршрутизатор имеет регулируемые антенны, попробуйте поиграть с ними и проверить, стало ли лучше. Эксперты советуют направлять антенны в разные стороны, чтобы обеспечить оптимальный сигнал для всех устройств.

"Перезагрузка: это часто одно из первых решений, которое предлагают специалисты технической поддержки. Перезагрузка маршрутизатора - это простой, но эффективный шаг для устранения неисправностей. Как и любой компьютер или телефон, маршрутизатор может выиграть от периодической перезагрузки, чтобы очистить кеш, устранить сбои и перезапустить процессы. Вы можете перезагрузить маршрутизатор, отсоединив его от сети, подождав 30 секунд и снова подключив", - подчеркнули в материале.

Сброс к заводским настройкам

Если перезагрузка не помогла, попробуйте сбросить маршрутизатор до заводских настроек.

"Для этого войдите в маршрутизатор через его приложение или веб-сайт, используя свои учетные данные. Вы также можете выполнить эту задачу, вставив скрепку в отверстие для сброса на задней панели маршрутизатора, удерживая ее в течение 30 секунд и ожидая, пока индикаторы выключатся и снова включатся. Это может занять одну-две минуты", - добавили в публикации.

Другие советы экспертов по работе гаджетов

Ранее был назван простой лайфхак, который увеличит время работы смартфона. Речь идет о включении темной темы, благодаря чему экономия заряда может достигать 10-15%.

Также эксперты объяснили, почему не стоит оставлять зарядку в розетке после использования. По их словам, это создает риск пожара, зарядные устройства продолжают зря потреблять энергию, а также это увеличивает риск поражения электрическим током.

Вас также могут заинтересовать новости: