Когда семья пополняется пушистым любимцем, обычно сразу же возникает проблема из-за того, что никто не может придумать, как назвать кота-мальчика необычно и прикольно или кошечку – креативно и при этом достаточно мило.
Придумать кличку для животного немного проще, если есть что-то, за что можно "зацепиться" – например, цвет. Если, к примеру, кот черный или серый, можно отталкиваться именно от этого признака.
Как назвать черного кота мальчика или серого прикольно и необычно
Можно взять за основу английские слова dark (темный) и gray (серый) и придумать на основании этого клички для любимца. Чтобы "позывные" для животных получились прикольными, можете пробовать разные способы словообразования – добавляйте разные части слов, которые кажутся вам интересными.
Вот как можно назвать кота мальчика черного цвета:
- Дарчик.
- Чернявый.
- Ночик.
- Мун, Мунчик (отсылка на ночное светило – Луна на аглийском "Moon").
- Темняшка.
Cерым хвостатым любимцам можно придумать не менее прикольные клички.
Вот как назвать кота мальчика серого цвета:
- Серка.
- Греймяш.
- Мяусер.
- Грейлиз.
- Грейкус.
Если же у вас кошечка, то стоит подбирать ей кличку, не только исходя из того, какая расцветка ее шерсти, а и обращать внимание на то, как же она себя ведет.
Как назвать кошку-девочку необычно или мило
Если ваша кошечка уже в достаточно нежном возрасте показывает скверный характер, например, не хочет идти на ручки, капризничает, кусается, то ей отлично подойдут клички Мадама или Кусегрызка.
В противном случае, - когда животное нежное и ласковое, стоит придумать кличку, которая будет подчеркивать такие его качества. Вот как назвать кошку девочку мило:
- Анимяшка.
- Мяушечка.
- Мяшка.
- Некуська.
- Любоглазка.
Ранее УНИАН выяснил, какая порода котов самая добрая. По сведениям журналистов, дружелюбными великанами в мире котов являются мейн-куны.