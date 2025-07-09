Ранее в Москве уже выразили нежелание ехать в Ватикан.

Ватикан готов предоставить площадку для прямых мирных переговоров Украины и России. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление пресс-службы Святого Престола.

Ранее сегодня в Ватикане встретились президент Украины Владимир Зеленский и Папа Лев XIV. В заявлении Ватикана по итогам встречи сказано, что они "обсудили продолжающийся конфликт и насущную потребность в справедливом и длительном мире".

"Во время сердечного разговора была подтверждена важность диалога как желаемого средства прекращения военных действий. Святой Отец выразил соболезнования по жертвам и возобновил свои молитвы и близость к украинскому народу, поощряя все усилия, направленные на освобождение заключенных и поиск совместных решений. Святой Отец подтвердил готовность приветствовать представителей России и Украины в Ватикане для переговоров", - говорится в заявлении.

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Переговоры Украины и России

Как писал УНИАН, в мае госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Ватикан мог бы стать той площадкой, на которой Украина и Россия проведут свои переговоры по окончанию войны. Чуть позже премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила, что Папа Римский в разговоре с ней якобы подтвердил готовность предоставить такую площадку.

Однако российские чиновники в частных комментариях западным СМИ отвергли идею проведения переговоров в Ватикане. При этом были озвучены довольно абсурдные объяснения для такого нежелания. В частности россияне ссылались на то, что Ватикан - это католики. Кроме того, хоть сам Ватикан не является членом НАТО, он полностью окружен территорией Италии, которая входит в альянс. При этом россиян полностью устраивает Турция, как переговорная площадка - мусульманская страна, которая сама является членом НАТО.

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