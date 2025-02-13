Психология цвета используется в маркетинге, рекламе, дизайне интерьера и даже здравоохранении.

Психология цветов - исследование того, как цвета влияют на наше поведение, настроение и эмоции - интересный способ узнать, что ваш любимый цвет расскажет о вашей истинной сущности, пишет Your Tango.

В материале говорится, что психология цвета используется в маркетинге, рекламе, дизайне интерьера и даже здравоохранении, чтобы вызвать желаемую реакцию у общественности.

"Понимание того, что разные цвета вызывают у других, может помочь людям лучше общаться и даже достигать своих целей, поэтому, узнав больше о том, что ваш любимый цвет говорит о вас, вы можете лучше понять восприятие, которое вы подсознательно посылаете, когда окружаете себя им", - отметил лицензированный профессиональный консультант по вопросам психологии личности Бритни Линдстром и объяснил, что означает каждый из основных цветов.

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Зеленый

Зеленый символизирует равновесие, надежду и спокойствие. Если это ваш любимый цвет, вы, как правило, нежные и искренние, а также очень верные, что делает вас лучшим другом. Также, утверждают психологи, вы не боитесь быть уязвимым и полностью чувствовать свои эмоции, но вы также можете контролировать свои негативные мысли.

Синий

Синий цвет успокаивающий и мягкий, поэтому, если он ваш любимый, вы, вероятно, испытываете сильную потребность во внутреннем спокойствии. Вам также свойственны творческие способности, имеете богатое воображение. Вы, как правило, сострадательные, терпеливые и верные личности. Также можете быть духовно склонны и иметь глубокую связь со Вселенной, считают эксперты по психологии.

Желтый

Как и ваш любимый цвет, вы жизнерадостны и оптимистичны. Люди, которые обожают желтый цвет, - это буквально глоток свежего воздуха. Вы заботливы, теплые, внимательные, у вас хорошее чувство юмора и яркое воображение. Вам нравится учиться и приобретать знания, чтобы делиться ими с другими.

Исследования показали, что бледно-желтый цвет, в частности, способствует счастью, бодрости и отдыху. Если вас привлекает желтый цвет, вы, вероятно, наиболее комфортно чувствуете себя в этих состояниях.

Оранжевый

Вы, вероятно, свободны, беззаботны, добродушны и терпеливы. Жаждете приключений и встречаете вызовы с распростертыми объятиями. Люди, которые любят оранжевый цвет, всегда приглашают и приветливо встречают других. Вы коммуникабельны, но иногда можете казаться слишком самоуверенными или импульсивными.

Красный

Вы почитаете силу, здоровье и страсть. Исследования показывают, что красный цвет ассоциируется с сильными эмоциями. Вы, как правило, ориентированы на действия и энергичны, хотя иногда можете казаться агрессивными, что связано с вашим сильным желанием получить от жизни максимум. Вы настроены не только достичь своих целей, но и превосходить их.

Черный

Вы загадочны и собраны. Также умны, цените в жизни власть и контроль, что придает вам независимых, лидерских качеств. Также вы имеете предпринимательские способности и можете управлять почти любой группой людей. Люди, которым нравится черный цвет, идут по жизни с уверенностью и целеустремленностью и часто имеют изысканное или элегантное чувство стиля.

Коричневый

Вы - добрые, стойкие, но имеете сильную потребность в безопасности. Также вы - хороший и верный друг для других, потому что честны и терпеливы. Вас часто считают образцом для подражания из-за спокойствия, которое вы сохраняете в критических ситуациях.

Розовый

Если ваш любимый цвет розовый, вы склонны ставить потребности других выше своих, часто романтические и нежные. Вы предпочитаете закрывать глаза на насилие и стремитесь к безопасности. Вы очаровательны, добрые и нежные, деликатные, вас легко ранить.

Фиолетовый

Вы цените гармонию и мир, а еще, как правило, сострадательны. Вы очень внимательны к деталям и всегда создаете новые идеи. Также у вас, вероятно, есть склонность к творчеству, хорошо развита интуиция. Вы также амбициозны и склонны ставить перед собой высокие цели.

Белый

Вы, скорее всего, позитивная, оптимистичная личность, которая предпочитает простую жизнь. Вы чисты и невинны, как свежий снег. Также вы организованы, логичны, склонны принимать решения на основе фактов, а не эмоций. Люди, которым нравится белый цвет, скорее всего, всегда будут делать правильные вещи и уважать чужие границы.

Ранее УНИАН рассказывал, в какое время суток и в какой день недели люди самые счастливые. Исследователи из Университетского колледжа Лондона в течение двух лет присылали почти 50 тысяч человек вопрос о своем психическом здоровье и счастье. Теперь они просмотрели 1 миллион ответов и выяснили, в какое время суток люди чувствуют себя лучше.

Результаты исследования свидетельствуют, что утром люди в целом счастливее и имеют лучшее психическое здоровье. Худшее же время суток, судя по ответам, - в полночь.

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