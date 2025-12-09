Рассказываем, в какие дни лучше всего жениться в 2026, 2027 и 2028 годах.

Этот год подходит к концу, а потому многие пары уже активно занимаются планированием бракосочетания в будущем. Свадьба в 2026 году может быть не просто красивым и романтичным торжеством, но и особенным событием, если согласовать ее с энергией Вселенной.

Астрология поможет определить самый удачный и подходящий день для одного из важнейших праздников в жизни.

Какие даты лучше всего подходят для свадьбы в ближайшие годы - далее в материале.

Видео дня

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Нумерология - дата свадьбы для успешного брака

Как пишет Parade, уже известны идеальные даты для свадьбы в 2026, 2027 и 2028 годах. Правильно выбранный день является залогом крепкого брака.

По мнению астрологов, удачное расположение Венеры и Юпитера может способствовать идеальной свадьбе и прочному браку.

Венера, которую связывают с любовью, изобилием и красотой, эффективнее всего показывает себя в Тельце, Весах и Рыбах. В то же время Юпитер - главный благодетель расширения, удачи и веры. Он мощнее всего себя проявляет в Стрельце, Рыбах и Раке.

Свадьбу стоит планировать на период, когда эти две планеты находятся в благоприятном положении и усиливают влияние других окружающих небесных тел.

Бывают месяца, когда ретроградные фазы и затмения могут негативно повлиять на отношения. В связи с этим нужно внимательно подходить к этому вопросу. Вот благоприятные даты для свадьбы 2026 года:

7, 19, 23 и 29 января;

10, 20 и 22 февраля;

21, 22 и 30 марта;

1, 6, 13 и 26 апреля;

10, 16 и 22 мая;

9, 15, 16, 25 и 28 июня;

27 и 29 июля;

6, 10, 11, 13, 17 и 31 августа;

9, 14, 21, 25, 26 и 29 сентября;

23 и 28 ноября;

12, 18 и 31 декабря.

Теперь перейдем к тому, какое самое счастливое число для свадьбы в следующие два года. Если вы хотите подождать с браком и не спешите узаконивать отношения в следующем году, то есть и другие подходящие даты.

Вот самые удачные дни для свадьбы в 2027 году:

7, 19, 24 и 28 апреля;

6, 7, 14 и 27 мая;

5 и 19 июня;

6, 23, 25 и 29 июля;

1, 7, 11, 12, 19, 26 и 31 августа;

9, 14, 18, 20, 21 и 30 сентября;

1 и 23 октября;

4, 6, 14, 15, 19, 25 и 27 ноября;

2, 16, 23 и 31 декабря.

В 2028 году вариантов дат уже больше - подходят 10 месяцев из 12. Самыми благоприятными из них считаются:

4, 6, 7, 18 и 22 января;

25 и 29 февраля;

19, 25 и 28 марта;

2, 9, 12, 20 и 24 апреля;

9, 11 и 16 июля;

21, 24 и 28 августа;

3, 7, 8 и 10 сентября;

17, 18 и 27 октября;

2, 8, 10 и 22 ноября;

3, 4, 11, 13 и 20 декабря.

Таким образом практически в каждом месяце в течение следующих трех лет есть даты, которые лучше всего подходят для бракосочетания. Они укрепят отношения и помогут построить более глубокие и долговечные связи.

Вас также могут заинтересовать новости: