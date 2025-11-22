Сейчас пошла очень сильная мода на небольшие камерные свадьбы, на которых собирается примерно до 10-20 человек.

В Украине сейчас свадьба обычно проходит в европейском формате, и чаще всего молодожены получают в подарок деньги.

Эксперт по организации свадеб Валерия Кириченко рассказала УНИАН, сколько дарят на свадьбу 2025 в Украине в среднем родственники и друзья.

Собеседница поделилась, что полученные в подарок средства жених и невеста, как правило, оставляют себе или на ремонт, или на жилье, или покупают машину - все зависит от их желаний и потребностей. Если гостей много, то они получают нормальную сумму, но, как правило, свадьба все равно не окупается.

По словам Кириченко, сейчас пошла очень сильная мода на небольшие камерные мероприятия, на которых собирается примерно до 10-20 человек, и все устроено таким образом, что все внимание направлено на молодоженов, на их отношения с близкими, и все такое нежное, трогательное. Эксперт добавила, что в наше время очень редко делают большие свадьбы на 80 и более человек.

Какая сумма считается нормальной для подарка на свадьбу?

Нигде не регламентировано, сколько конкретный человек должен подарить на свадьбу, но сейчас считается, что нормальная сумма для подарка - это от 100 долларов (примерно 4 200 гривен) на одного человека. Я могу объяснить, почему так: потому что, если для проведения свадьбы заказывают нормальный ресторан, - не высшего уровня, то в нем приблизительный средний чек на человека будет примерно 2,5 тысячи гривен с учетом алкоголя. И в эту сумму не входят затраты на декор. Именно поэтому дарят всегда от 100 долларов и больше.

Мы в Киеве организовываем свадьбы, и из моей практики пара на свадьбу дарит в среднем 300-400 долларов (примерно 12 600 - 16 900 гривен). Как правило, на свадьбу ходят именно парами.

Сколько дарят на свадьбу крестные родители?

Крестные родители дарят на свадьбу в среднем 500, 800, 1000 долларов (примерно 21 100, 33 800 и 42 300 гривен соответственно). Но не стоит забывать, что сумма, которую дарят на свадьбе, зависит от того, сколько люди зарабатывают. Если крестные очень хорошо зарабатывают, то могут подарить и больше, чем средняя сумма, а если их заработок не очень высокий, то могут и меньше.

Сколько родители дарят на свадьбу?

На самом деле на свадьбу родители дарят много, если могут себе это позволить. Еще есть такая практика, что родители дарят машину или жилье. Если родители не могут себе позволить подарить много, то дарят хотя бы 2, 3 или 4 тысячи долларов (примерно 84 600, 126 900 и 169 300 гривен соответственно).

Сколько дарят на свадьбу друзья?

На свадьбу друзья дарят от 100 долларов с человека или какие-то памятные подарки. Но, как правило, все стараются дарить деньги.

Когда у меня была свадьба, то в конвертах я видела супер разные купюры. А также на празднике были наши молодые друзья, им 23-24 года, и они нам подарили сервиз, в котором были очень красивые, классные тарелки. И я была очень рада этому подарку. Но на самом деле все стараются дарить деньги и цветы.

Что дарят родственники на свадьбу?

Родственники также дарят деньги. Но, если честно сказать, то сейчас на свадьбу зовут не очень много родственников. Обычно на свадьбу приглашают только близких родственников - родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер. А вот, к примеру, двоюродную тетю звать уже никто не будет, если с ней не общаются хорошо и не поддерживают всю жизнь связь. Едва ли не единственная причина, по которой дальних родственников могут позвать на свадьбу - это просьба от родителей обязательно это сделать.

Сейчас к каждой трате на свадьбу подходят очень обдуманно, а также молодожены защищают свое личное пространство - они не хотят, чтобы кто-то навязывал им свои правила.

Отличаются ли суммы подарков в больших и маленьких городах?

Суммы подарков точно отличаются в больших и маленьких городах. В больших городах дарят больше, потому что и зарабатывают там большие суммы, и расходы на свадьбу также больше. К примеру, в Обухове под Киевом не очень близкие молодоженам люди дарят 40-50 долларов с человека (около 1 700-2 100 гривен).

Сколько дарят на свадьбу в селах?

По моему мнению, сейчас почти не гуляют свадьбы в селах, потому что все же есть такая тенденция, что молодые люди все переезжают в большие города. В сельской местности просто уже некому гулять свадьбы. И пара из села, которая работает и имеет средний уровень дохода, не будет гулять свадьбу - они просто распишутся и поедут на отдых.

Но если все же свадьба и состоится в селе, то дарить могут очень разные суммы - все зависит от того, сколько конкретный гость зарабатывает. Мне рассказывали один случай с сельской свадьбы в Черкасской области, но там гуляли аграрии. И на той свадьбе дяденька у ведущего купил бутылку виски за 500 долларов, и невесте люди давали по тысячной купюре во время танца. На той свадьбе, думаю, суммы подарков были очень большие.

справка Валерия Кириченко Эксперт по организации свадеб Училась в Национальном университете им. Тараса Шевченко на юридическом факультете. Уже 2 года занимается организацией мероприятий. Сначала работала на одну из ивент-компаний и занималась организацией крупных корпоративных мероприятий и небольших частных ивентов. Затем открыла свою компанию Maison Doree, которая занимается организацией премиальных свадеб "под ключ".

