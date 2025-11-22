Консервированные продукты удобны, а если их правильно выбрать - могут быть и полезными.

Консервированные продукты удобны, доступны и могут быть такими же питательными, как и свежие, поэтому ими стоит запастись. Об этом пишет Verywellhealth.

Диетолог-нутрициолог Джейми Джонсон соглашается с тем, что люди, которые регулярно употребляют консервы, могут получить больше питательных веществ в целом и развить более здоровые пищевые привычки. В связи с этим издание назвало 6 видов консервов, которые стоит хранить у себя в кладовке.

1. Консервированная фасоль

Имея под рукой консервированную фасоль, легко можно включить этот питательный продукт в свой рацион. Он может способствовать здоровью сердца, пищеварению и контролю веса. По данным Министерства сельского хозяйства США, консервированная фасоль богата белком, железом, клетчаткой, магнием, калием, цинком, фолатом.

Впрочем, стоит помнить, что она может содержать много натрия, поэтому перед использованием жидкость из консервы стоит, а ее содержимое промыть или выбрать консерву с низким содержанием натрия.

2. Консервированные помидоры

Помидоры содержат мощный антиоксидант ликопен. Исследование, опубликованное в 2022 году в издании MDPI, свидетельствует, что его действие может усиливаться во время процесса консервирования.

По данным ученых, ликопен поддерживает здоровье сердца, уменьшает проявления запора, снижает риск диабета второго типа. Кроме того, консервированные помидоры содержат другие необходимые питательные вещества: витамин С, калий, магний.

3. Консервированная тыква

Консервированная тыква имеет низкую калорийность, она богата витамином А и другими ключевыми питательными веществами. Только одна чашка консервированного продукта содержит 7 граммов (г) клетчатки и более 200% от суточной нормы витамина А.

Кроме того, в консервированной тыкве есть значительное количество магния, железа, калия, витаминов С и Е. Диетологи советуют выбирать разновидности консервов без добавления сахара или натрия.

4. Консервированный тунец

Консервированный тунец содержит много постного белка и омега-3 кислот, которые обладают противовоспалительными свойствами, а это ключевое для здоровья сердца. В этой рыбе также есть кальций, витамин D, селен, железо.

Тем, кто заботится о своем здоровье, эксперты советуют выбирать тунец, консервированный без масла, чтобы избежать чрезмерного количества калорий и жира, а также ориентироваться на варианты с низким содержанием натрия или "без добавления соли".

Беременным или кормящим грудью женщинам, прежде чем употреблять тунец, стоит проконсультироваться с врачом и определить, какое количество рыбы безопасно. Ведь тунец известен тем, что в его составе есть ртуть.

5. Консервированная стручковая фасоль

Этот распространенный консервированный овощ содержит мало углеводов и калорий, однако он богат питательными веществами. В одном стакане консервированного продукта - почти 4 г клетчатки и более 2 г белка. Кроме того, в нем есть витамины C, B и A. Хотя, как показывает исследование, опубликованное в 2024 году на страницах Frontiers Media SA, определенная пищевая ценность стручковой фасоли во время процесса консервирования теряется.

6. Консервированный ананас

Когда свежий ананас недоступен, консервированный может быть подходящей альтернативой. Из стакана продукта вы получите почти 20% от суточной нормы витамина С, что положительно влияет на функцию иммунной системы, усвоение железа, заживление ран, метаболизм.

Выбирайте консервированный ананас (и другие фрукты) в воде или собственном соке, а не в сиропе с высоким содержанием добавленного сахара или искусственных подсластителей. Поскольку ананас имеет более высокий гликемический индекс (это означает, что он может быстро повысить уровень сахара в крови), подумайте о том, чтобы совместить его с продуктами с высоким содержанием белка: йогуртом, молоком.

Ранее УНИАН писал о 13 самых полезных рыбных консервов, которыми стоит запастись. Отмечалось, что эти продукты содержат высококачественный белок, жирные кислоты омега-3, а также необходимые витамины и минералы. Наиболее полезными считаются сардины, сельдь, лосось, треска, скумбрия и т.д.

