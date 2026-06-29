10 ошибок в интерьере, о которых жалеют после ремонта

Стоит помнить, что в дизайне не существует универсальных решений. Важно создавать пространство, которое соответствует потребностям жильцов и учитывает их образ жизни.

Во время ремонта некоторые интерьерные решения могут казаться удобными и универсальными, однако на практике часто оказываются неудачными. Существует 10 самых распространенных примеров таких подходов в оформлении жилья, о которых стоит знать еще до начала планирования интерьера, пишет Liked.

Часто во время ремонта внимание сосредотачивается на внешнем виде и современных тенденциях, тогда как практичность отходит на второй план. В результате отдельные идеи, которые выглядят удачными на этапе проекта, в повседневном использовании могут создавать неудобства.

Чаще всего такие недостатки проявляются уже после заселения, когда пространство начинает активно использоваться. Особенно это заметно на кухне, в спальне и ванной комнате, где даже мелкие детали влияют на общий комфорт.

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Некоторые решения со временем затрудняют быт или снижают удобство, хотя на этапе планирования кажутся вполне логичными. Именно такие примеры чаще всего вызывают разочарование после завершения ремонта.

Ниже – самые типичные интерьерные решения, которые часто вызывают неудобства после ремонта.

Плита на 4 конфорки

При планировке кухни часто устанавливают стандартную варочную поверхность на четыре конфорки. В то же время во многих случаях более практичным вариантом является более компактная модель на две конфорки. Она позволяет освободить больше рабочего пространства на столешнице и упрощает уборку. При этом для большинства бытовых нужд двух зон приготовления вполне достаточно, особенно если используется дополнительная техника – например, духовка или аэрофритюрница.

Отдельный кран для фильтрованной воды

Отдельный кран для питьевой воды с фильтрацией иногда выглядит лишним элементом, нарушающим целостность кухонного дизайна. Альтернативой может стать смеситель с двойной подачей воды или комбинированные модели, позволяющие получать как обычную, так и очищенную воду из одного устройства. Дополнительное удобство обеспечивают варианты с гибким изливом.

Верхняя вытяжка

В небольших кухнях классическая подвесная вытяжка может визуально утяжелять пространство и создавать ощущение перегруженности. Современные альтернативы включают выдвижные модели, которые скрываются в столешнице, варочные поверхности со встроенной вытяжкой или настенные компактные решения. Хотя такие варианты обычно дороже, они постепенно становятся более доступными.

Стандартная высота барной стойки

Высокая барная стойка в сочетании с соответствующими стульями не всегда удобна для повседневного использования. Во многих случаях более практичным решением является снижение уровня столешницы до стандартной кухонной высоты. Это позволяет использовать обычные или полубарные стулья, которые удобнее и безопаснее, в частности для детей.

Сушилка для посуды в верхних шкафах

Размещение сушилки для посуды в верхних шкафах может создавать неудобства, особенно для невысоких людей и детей, которым сложно доставать посуду без дополнительных подставок. Более практичным является размещение сушилки в нижних секциях кухни или в отдельном модуле гарнитура. Это также упрощает уход за поддоном для слива воды.

Домофон в коридоре

Обычно домофон устанавливают возле входной двери по техническим причинам, связанным с простотой монтажа. Однако во время ремонта, когда есть возможность изменить проводку, его можно перенести в более удобную зону квартиры. Это позволяет не подходить к входу каждый раз, когда кто-то звонит, и удобнее контролировать доступ.

Рабочее место у окна

Стол у окна обеспечивает хорошее естественное освещение, что особенно важно для учебы и работы. В то же время при работе за компьютером это может создавать блики на экране и дискомфорт. Чтобы этого избежать, стоит правильно расположить рабочее место или использовать затемняющие шторы.

Розетки и разъемы

Универсальные розетки не всегда полностью соответствуют современным бытовым потребностям. Часто целесообразнее предусмотреть дополнительные или специализированные решения, в частности встроенные зарядные модули или беспроводные зарядные поверхности. Такой подход позволяет лучше адаптировать жилье к современным технологиям.

Неудобный доступ к ванне

При планировании ванной комнаты важно оставлять достаточно пространства для комфортного пользования ванной. Если доступ ограничен, это может затруднять повседневное использование и создавать риск неудобств, особенно для детей и пожилых людей. Кроме того, стоит предусмотреть освещение, которое улучшает видимость и подчеркивает дизайн.

Стиральная машина в ванной

Размещение стиральной машины в ванной комнате удобно благодаря доступу к воде и коммуникациям. В то же время это часто приводит к перегрузке пространства, когда ванная комната сочетает сразу несколько функций. Это может снижать комфорт при повседневном использовании. Альтернативой является отдельная зона для стирки или встроенные решения в мебели.

Больше интересного об оформлении современных интерьеров

Ранее дизайнеры интерьера назвали 7 вещей, из-за которых ваша спальня выглядит ужасно. Отмечалось, что даже самый дорогой ремонт может выглядеть дешево и безвкусно из-за мелких ошибок в декоре.

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